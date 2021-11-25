操盤手看台股：航空股續創高 電子股出現新題材

市場持續對鮑爾連任後 Fed 恐二次升息的預期心理，美股漲跌互見，升息受惠的金融股走強，而受衝擊的科技股走弱。本波未能站上萬八的台股，由於昨日已出現日級別的日落線訊號，行情調整持續，11/24 日大盤再跌，日 K 線四連黑。昨日提到上周低點 17560 點能否守穩很關鍵，原因在於這關係到週線的多頭架構。

對於多方而言，若年底之前要再次挑戰萬八，上周低點不能破，如此在週級別才不至於出現日落線，能夠維繫多方人氣；若是週線一旦確認失守，則整理期將拉長，資金容易進一步流向防禦概念的生技股、金融股、以及傳產股等，對於電子股的攻勢較為不利，當然對於再攻萬八不利。

近日談到由於元宇宙屬於軟硬體結合的生態鏈，而越來越多人認同之前所述裝置設備 (硬體) 才是台廠強項的觀念。當前隨著與 VR/AR 較相關的股票都漲過一輪之後，市場對於元宇宙概念股出現了「捨高就低」的現象，近日繼 LED、連接線器等股價上漲後，由於 VR 穿戴裝置、AR 眼鏡等也需要被動元件，故股價也有資金點火，當中如國巨集團的國巨、奇力新、凱美，華新集團的華新科、佳邦、信昌電等，由於即將進入集團作帳的 12 月，值得進一步追蹤。

至於疫情之後，由於全球加速數位轉型，對於晶片需求大增，造成半導體產能供不應求，如今外溢效應相繼出現，半導體矽晶圓在供給吃緊下，漲聲已經響起。如合晶傳出明年 8 吋矽晶圓價格可望調漲 10~20%，股價直接攻上漲停，而台勝科、中美晶、環球晶等也在報價看漲下，股價跟進上攻，屬於元宇宙後的新題材，後續可持續鎖定。

另外，第三代半導體材料由於具備耐高溫、耐高壓、耐高頻等優點，後續適合用於電動車、高頻通訊等應用，這也是各家半導體廠的兵家必爭之地。當前由於實際營收比重都不高，多屬題材階段，故操作暫以資金流來觀察，如越峰、嘉晶、永光、光磊等近日股價相對強勢，可持續觀察。對於一個操盤手而言，股票價格的任何一個走勢都有意義，很多時候只是資訊傳遞速度的問題，對於股價走勢的重視程度必須要高過基本面的數字才行。

先前多次提到每年第 4 季為航空業傳統貨運旺季，加上各國邊境逐漸解封，市場樂觀預期明年夏天跨國旅行和商務旅行可望逐步回溫，故航空雙雄的華航與長榮航最壞情況可能就在今年，故這一段時間持續有資金由航運股轉入航空股。如今，隨著華航股價創高，長榮航攻上漲停，越來越多人認同航空股的轉機性，操作持續以上升趨勢線來觀察。

再看生技醫療股，不僅具有防禦概念，同時從現在到明年第 1 季全球重要的醫療生技展及年會就有 8 個之多，等於後續題材相對豐富，當中看好的合一創下新高，中天也轉強，而藥華藥、順藥、美時等力拚全球藥證的新藥研發公司，近日也有買盤進駐，在資金流入生技醫療股之際，也可留意，更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

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