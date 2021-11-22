鏡頭股+DRAM強力補漲 下一個搭上元宇宙的是誰？

萬寶投顧王榮旭表示，美股走勢分歧，11 月以來道瓊指數累計 217 點，跌幅 0.61%；那斯達克則是上揚 3.6%，漲最多的費半指數大漲了 13.3%。就如我在 10 月專欄中分析預測，11 月 Fed 若宣布 QE 退場，美元將走強、原物料報價下跌，科技股反應景氣復甦敏感度最高，因此科技股將在 QE 退場之後，確立上漲走勢會優於傳產。

台股與美股連動性高，11 月大盤上漲 831 點，漲幅 4.8%，傳產漲不到 2%，電子指數則大漲 6.2%；櫃買漲幅最多達到 6.8%，印證我當時預測電子優於傳產、中小電子又優於大型電子的看法。

萬寶投顧王榮旭強調，這樣的趨勢才剛剛開始，電子即使最弱的雙 D 都回神補漲，年底沒有財報干擾的情況下，題材多的電子股正在強力的輪漲。DRAM 市況眾說紛紜，但隨著 Intel 新一代處理器上市支援 DDR5 記憶體，2022 年 DDR5 滲透率擴大，新世代的產品將帶動記憶體市況回溫。DDR5 將先導入伺服器及高速運算的應用，與其說元宇宙離不開 DRAM，不如說元宇宙離不開伺服器。

AMD 與 NVIDIA 都是伺服器 CPU、GPU 處理器大廠，是元宇宙第一波受惠股；國內第一波大漲的的是 AR/VR 頭盔製造的宏達電 (2498-TW)。而晶片股搭上元宇宙的則是 WiFi，大漲的是亞信(3169-TW) 與九暘(8040-TW)。

11 月初我在專欄中提醒讀者留意高速運算晶片的聯發科 (2454-TW)，後來股價大漲市場才驚覺聯發科是隱藏版的元宇宙概念股。而講到伺服器可別忘了散熱族群股王健策健策(3653-TW)，股價已經站上 400 元大關，雙鴻(3324-TW)、力致(3483-TW) 及奇鋐 (3017-TW) 也一檔一檔漲起來。

萬寶投顧王榮旭指出，散熱族群已經整理一段時間，是少數擁有獲利又能搭上元宇宙的族群，例如奇鋐，轉型將產能轉至資料中心及伺服器機殼，並拿下美系大廠伺服器與資料中心的訂單，今年前三季 EPS 達 6.2 元，估計今年全年達 8~8.5 元、明年上看 9~10 元，目前股價僅 80 幾元，本益比偏低，後市看好。

而元宇宙除了處理器、WiFi 及伺服器之外，鏡片光學元件也是發展 VR/AR 產品不可或缺的關鍵零組件，一個中階 VR 就需要 6~8 顆鏡頭。玉晶光 (3406-TW) 本來就是蘋果頭戴式裝置的鏡頭供應商，今年 9 月通過投資廈門新公司，很可能就是用來生產 VR 包括透視鏡頭與 Tof 鏡頭的新產能，股價基期相對較低，有機會跟上補漲。

另一檔值得追蹤的是全新 (2455-TW)，2019 年就生產做給陸系及韓系 Tof 鏡頭，Tof 鏡頭可以讓 AR 顯得更加真實，大幅改善使用者體驗，全新已經準備好給 AR 眼鏡用的測距產品，因此全新也是另一檔隱藏版的元宇宙概念股，股價已經打出 3 個月中期底部，最近有特定法人默默回補持股，後勢看好。受限篇幅，還有更多潛力股分析，歡迎立即免費加入王榮旭粉絲團，可獲更多資訊分享。

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