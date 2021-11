印度擬立法擴大監管加密貨幣 恐影響主板廠營運動能

繼美國、中國相繼宣布擴大監管加密貨幣後,根據外媒報導,印度政府計畫在月底國會冬季會議中,通過最新加密貨幣法案,進一步加大監管力道,同時為印度央行 (RBI) 推行加密貨幣鋪路,導致加密貨幣價格連日走弱,比特幣價格就回落至約 5.6 萬美元,後續也恐影響主板廠營運動能。

印度總理莫迪月初就曾召開加密貨幣會議,會中指出,印度將與其他國家結盟,以監管加密貨幣,並確保加密貨幣不會落入壞人手中,毀掉年輕人,並呼籲所有民主國家必須共同合作。

其實印度央行早在 2018 年就曾下令禁止虛擬貨幣交易,但被當地最高法院裁定違憲而告終,不過根據外媒指稱,印度擬在 29 日召開的國會冬季會議中,通過名為「加密貨幣監管及法定數位貨幣法案 (The Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill)」。

外媒進一步引述消息人士說法,印度該法案將禁止印度所有私人擁有加密貨幣,但允許促進加密貨幣在基礎技術、其他用途上等例外情況,也被外界視為當局正為印度央行推出自有加密貨幣鋪路,詳細法案內容則有待月底出爐。

但隨著印度跟進美國、中國等主要經濟體擴大監管加密貨幣市場,也讓比特幣、以太幣等加密貨幣價格連日走低,根據 CoinGecko 最新報價顯示,比特幣近一周跌幅接近 7%,報價來到約 56000 美元,以太幣也自高檔回落,最新報價落在 4200 美元附近。

由於加密貨幣與顯卡需求高度連動,市場擔憂,隨著印度跟進美國、中國擴大監管訊息後,將衝擊礦卡需求降溫,連帶影響主板業者撼訊 (6150-TW)、華擎 (3515-TW)、映泰 (2399-TW)、承啟 (2425-TW) 等營運布局再度遇壓。