台船百噸級巡防救難艇下水 拚國艦國造業務推動全年轉盈

台船 (2208-TW) 今 (24) 日宣布，承造海巡署艦隊分署 100 噸級巡防救難艇於上午舉行下水典禮儀式，全案預計 2023 年全數完工交船；由於國艦國造業務持續挹注，台船營運逐漸回穩，前三季已轉盈，台船表示，力拚今年全年繳出獲利成績，終結連虧 5 年。

海巡署為加強巡邏台灣海域及保護漁民，特別建造 100 噸級巡防救難艇 15 艘，全案預計於 2023 年全部完工交船。

台船說明，100 噸級巡防救難艇最高航速可達 30 節，續航力達 1,200 浬 (約 2,160 公里)，藉由提升主機性能和改良機艙配置，增加船舶總重，有效提高航行穩度與適航性。

目前台船除 100 噸級系列船外，尚有海巡署委建 4000 噸級、1000 噸級巡防救難艦建造中，展望未來，台船強調，除各項軍艦和公務船建造，也將積極爭取海巡署各式艦艇全壽期維修長約，期許為各式公務船提供最大後勤維修能量。

台船今年下旬陸續完成關務署 100 噸級巡緝艇開工、陽明 (2609-TW)2,800TEU 級貨櫃輪完工交船，以及 65,000 載重噸級潛舉式甲板重貨載運輪 GPO EMERALD 交船。

台船前三季稅後純益 1234 萬元，大幅優於去年同期虧損 9.65 億元，每股純益 0.02 元，隨著國艦國造業務穩健挹注，台船強調，全年營運仍朝轉盈目標邁進。