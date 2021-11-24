惠普、戴爾看旺商用筆電 台組裝廠受惠

個人電腦品牌大廠惠普 (HPQ-US)、戴爾 (DELL-US) 上季財報出爐，受惠商用、高單價產品抵銷消費產品需求降溫，財報表現均優於市場預期，也同步看旺本季、明年個人電腦需求仍將優於疫情前水準，市場認為，將同步帶旺組裝供應鏈廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW)、緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW) 等營運。

惠普上季財報表現優於市場預期，其中，個人電腦營收達 118 億美元、年增 13%，雖然消費性市場年減 3%，反觀商用市場年增 25%，執行長 Enrique Lores 指出，儘管民眾重回辦公室和學校，個人電腦需求仍將保持在疫情期間的高水準，並示警明年上半年仍面臨供給短缺問題。

戴爾同樣面臨晶片短缺影響供應鏈問題，但上季財報也優於市場預期，其中，企業、政府等商用個人電腦營收達 123 億美元、年增 40%，創歷史新高，執行長 Michael Dell 指出，將持續維持供應鏈良好運作，除完成 VMware 分拆外，也將轉型成為訂閱服務的銷售商。

展望本季，惠普、戴爾仍有積壓訂單尚無法滿足客戶需求，且集中商用、高階產品，市場看好，台廠主力組裝代工廠廣達、仁寶、緯創、英業達等營運也可望同步受惠，本季筆電出貨將維持相對高檔。

緯創、英業達在商用筆電比重相對廣達、仁寶高，隨著商用市場需求逐步回溫，業者也透露，現有供給仍無法滿足在手訂單，其中，英業達商用筆電訂單最遠更已看到明年底。