比特幣、以太幣帶頭 加密貨幣總市值衝破3兆美元

在全球市值前 2 大加密貨幣帶頭之下，加密貨幣總市值周一 (8 日) 突破 3 兆美元大關。

CoinGecko 數據顯示，截至台北時間周一 19 時許，加密貨幣市場總市值約達 3.001 兆美元，過去 24 小時交易量達 1,898 億美元，且過去 7 天以來，第 3 大和第 4 大加密貨幣幣安幣 (Binance Coin) 和 Solana 分別漲 22.8% 和 21.2%。

截稿前，比特幣過去 24 小時漲 6.6%，報 65,950.3 美元，以太幣漲 2.9%，報 4,730.9 美元，後者稍早一度站上歷史新高。自 10 月初以來，兩者已分別漲約 50% 和 57%。

(圖：Bloomberg)

隨著既有加密貨幣如以太幣、Solana 的網路不斷升級，加上狗狗幣、柴犬幣等迷因幣引發市場熱烈關注，自 2020 年底以來，加密貨幣總市值已翻逾 2 倍。

加密貨幣交易所 AAX 研究與策略主管 Ben Caselin 表示，比特幣現階段的反彈行情，主要受到美國首檔比特幣期貨 ETF 登場，以及特斯拉執行長馬斯克周末針對賣股進行的推特投票等因素推動。

Caselin 表示，除了近來飆升的柴犬幣和其他迷因幣之外，臉書改名為 Meta 之後，市場對元宇宙概念加密貨幣 Mana 在內等山寨幣的興趣也在持續提升。

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