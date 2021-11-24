〈台股盤前〉指數連三黑失守四關卡 回測月線支撐

台股連續摜破 5 日、10 日線、17800、17700 點整數等四道關卡，連續 3 個交易日收黑，外資也轉為賣超，加上內資也聯手賣超，隨著美科技股有壓，四大指數漲跌互見，台積電 ADR 疲軟，指數恐回測月線及 17500 點關卡，轉為震盪整理。

美股方面，公債殖利率持續走揚，道瓊上漲近 200 點，收 35,813.8 點；標普同樣小漲 7.76 點，或 0.17%，收 4,690.7 點；那指與費半收黑，分別下跌 0.5%、0.33%。

市場消息方面，據外媒表示，台積電建設美國亞利桑那州新廠之際，三星美國新廠將落腳德州泰勒市 (Taylor)，且投資規模、導入製程都可能領先台積電。這意味台積電與三星在晶圓代工的戰場，將從亞洲延伸至美國，並在先進製程大車拚。

隨著半導體產業各應用需求大增，晶圓代工廠及 IDM 廠相繼擴產或擴建新廠，以搶食龐大的應用商機，帶動對矽晶圓的強勁需求，包括日本信越 (Shin-Etsu)、日本勝高 (SUMCO)、環球晶 (6488-TW) 、台勝科 (3532-TW) 與合晶等矽晶圓大廠，皆同步唱旺明年景氣，看好供不應求將延續至 2023 年。

大連商品交易所近三個交易日的鐵礦砂期貨拉漲近 15%，針對原料行情回穩，中鋼認為鋼價將進入築底階段，而在市場信心逐步重建下，該公司看好春節、北京冬奧落幕後需求會顯著升溫，帶動鋼市進入新一波成長期。

達方董事長蘇開建表示，明年自行車 / 電動自行車為主的綠能事業將保持強勁成長，並會成為達方最大的事業體；鍵盤、元件占比雖然下降，但絕對金額還是會成長，預估明年合併營收將年增 2 成以上，毛利率也將提升。