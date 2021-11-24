三大傳產族群力抗賣壓 台股量縮震盪小跌23點收17642點

受美國科技股回檔影響，電子權值股今 (24) 日仍欲振乏力，台積電壓盤，指數一度跌破 17600 點關卡，不過，鋼鐵、航運、造紙等傳產族群奮力穩盤，帶動大盤跌幅收斂，終場指數小跌 23.6 點，收在 17642.52 點，成交值萎縮至 2918.68 億元。

主要電子權值股依舊無力上攻，台積電遭調節下挫逾 1%，回測 600 元關卡，終場收 603 元；聯發科、鴻海、聯電、日月光投控、聯詠均震盪走跌；大立光、國巨、華碩等力守盤上。

金融股今天表現有撐，中信金看好台股，子公司台壽 10 月逢低搶進 200 億元，並透露未來「加碼無上限」，激勵股價上漲逾 1%，玉山金則漲逾 2%，金控雙雄、元大金、第一金等也都在盤上表現。

鋼鐵股今天持續扮演撐盤領頭羊，中鋼勁揚逾 2%，中鋼構、海光、威致直奔漲停，中鴻、燁輝、春源、聚亨、佳大、允強等漲勢都相當凌厲。上市鋼鐵類股指數終場勁揚 2.8%。

上市運輸類股指數終場上漲 1.8%，也是盤面多頭指標，不過，貨櫃三雄走勢震盪，在平盤附近整理，反觀散裝航運股獲買盤青睞，裕民、新興、慧洋 - KY、台航、四維航、正德上漲 1-3%。

雖然歐洲疫情復燃，奧地利率先封城，南韓、新加坡確診人數也升高，但航空業明年營運仍不看淡，航空雙雄今天漲勢再起，華航大漲逾半根停板，一舉衝破前高，以 30.05 元全場最高作收，改寫近 23 年新高，長榮航則亮燈漲停，收 28.35 元。

值得注意的是，由於 8 吋矽晶圓供給吃緊，合晶明年報價可望再調漲 10-20%，台勝科也表示，目前 8 吋、12 吋產能全產全銷，明年展望樂觀，今天買盤積極湧入矽晶圓三雄，合晶、台勝科連袂攻上漲停板，環球晶則收漲逾 2%。