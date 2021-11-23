〈台股盤後〉權值股熄火鋼鐵獨木難撐 終場跌逾百點失守17700點

美股漲多跌少，台股今 (23) 日少了大型權值股撐盤、航運與金融助陣，大盤開低走低，終場跌 137 點，失守 17700 點關卡，以 17666.12 點作收，成交量 3137 億元。

包括台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW)、大立光 (3008-TW) 與聯電 (2303-TW) 等權值股今天走勢疲軟，其中大立光與聯電跌幅較深，終場跌幅分別逾 3%、2%；台積電與鴻海則在平盤下整理。

航運族群今天也面臨漲多拉回，但個股表現各異，航空雙雄長榮航 (2618-TW) 終場 下跌逾 2%，華航 (2610-TW) 則在買盤追加下逆勢走揚，終場上漲 1% 收在 27.75 元；貨櫃族群中萬海 (2615-TW)、陽明 (2609-TW) 與長榮 (2603-TW) 股價偏弱整理，持續在平盤附近整理。

鋼鐵族群中表現相對強勁，中鴻 (2014-TW) 勁揚逾 5%，股價收在 35.2 元，威致 (2028-TW)、長榮鋼 (2211-TW)、燁輝 (2023-TW)、大成鋼 (2027-TW) 終場上漲逾 2%；美亞 (2020-TW)、彰源 (2030-TW) 與中鋼 (2002-TW) 終場也有 1% 漲幅。

整體而言，台股目前輪動性仍快，部分漲多個股或族群雖有基本面加持，但仍難敵資金快速輪動，尤其美元指數持續攀升，可能吸引撤回台股，重回海外市場，須留意全球央行緊縮動向的預期心理，恐衝擊市場資金面。