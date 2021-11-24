操盤手看台股：資金加速流入第二波元宇宙概念股 怎麼選？

美國總統拜登提名 Fed 主席鮑爾續任下屆主席。由於日前鮑爾剛表示將利用工具支援經濟和強勁勞動力市場，並防止高通膨加劇；市場解讀為鮑爾將採取更強硬的行動來對抗通膨，明年不排除出現二次升息。先前上攻萬八未果的台股，11/23 日由權值股領跌，指數出現拉回，日 K 線三連黑。

短線上，由於行情出現日級別的日落線訊號 (跌破前一日低點，且確認收低)，大盤進入調整階段，先看上周低點 17560 點能否守穩。若能守穩則代表週線多頭格局未被破壞，這裡只是連續上漲後的回檔；若是失守，則代表週線多頭格局被破壞，整理期會拉長。在這段修正過程中，要觀察哪些族群能領先創高，這些股票成為今年 12 月主流機率就大。

之前提到今年由於有元宇宙、低軌衛星、電動車 (含第三代半導體) 等三大熱門題材，市場共識程度較大，故在布局明年的主流股時，配置一定的資金規模在這些趨勢上必不可少。只是以元宇宙為例，由於相關股票第一波訴求轉機性，由本業表現平平的威盛及宏達電先攻。

對於法人而言，由於這些股票一般不在候選名單中，故能夠參與的資金有限；如今，隨著市場擴大解釋元宇宙概念，越來越多人認同之前提到裝置設備 (硬體) 才是台廠強項的觀念，資金持續進駐相關硬體股。

對於一個操盤手而言，觀察資金流向才是重中之重，所有的漲勢皆是資金進場的結果。與其否定漲勢，不如認真觀察新機會。別忘了，不追高宏達電只能避開風險；低檔買進宏達電，高檔將其停利出場，接著將資金轉入剛起漲的新元宇宙概念股才能繼續創造更多績效！這才是身為一個操盤手的追求。

近期提及根據研調機構 TrendForce 預估，2022 年全球 VR/AR 裝置出貨量將上看 1202 萬台，年成長 26.4%；這些裝置本身不僅需要晶片、記憶體、PCB、石英元件等，由於結合 AI 人工智慧、5G 通訊、高速運算 (HPC) 等新應用，對網通天線、散熱模組、連接線器等存在更高需求，故近期市場對於相關供應鏈的業績產生想像空間，而各家業者也相繼表態，大談與元宇宙的相關性。如線材的萬泰科不僅打入低軌衛星供應鏈，近日表示其網通線材是元宇宙生態系統不可或缺的元素，後續將有發展機會，股價直接拉出兩根漲停。

再如 LED 的億光也表示許多元宇宙穿戴式裝置都將需要用到感測器及紅外線 LED，故明年將有 AR/VR 產品出貨，股價也攻上漲停，同時也帶動了佰鴻、宏齊、光鋐等 LED 族群股價走強。由於元宇宙主打軟硬體結合的生態環境，故後續將有更多公司躋身元宇宙概念股。對於操作而言，無須過度在乎其營收比重與獲利貢獻，而是將焦點擺在股價能否拉出週級別的日出線訊號 (突破前一周高點，且周收盤確認)，後續交易才能事半功倍，更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

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