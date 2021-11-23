台股回檔挫逾百點 外資終止連3買 三大法人聯手賣超162.41億元

台股今 (23) 日跟隨美股下挫，電子權值股欲振乏力，光學、IC 設計等賣壓沉重，僅鋼鐵及零星電子題材股獲資金點火，終場指數下跌 137 點，收在 17666 點，失守 5、10 日線，三大法人同站賣方，合計賣超 162.41 億元，外資終止連 3 買。

觀察法人資金變動，外資今天反手賣超 128.08 億元，終止連續 3 個交易日買超；投信賣超 5.17 億元，為連 4 賣；自營商也轉為賣超 29.13 億元。三大法人合計賣超 162.41 億元。

聯發科早盤一度漲至 1090 元，隨著賣壓出籠，股價翻黑下挫逾 2%，仍守在千元之上；台積電持續走弱，一路在平盤下方遊走，終場小跌收 612 元；其他主要權值股包括聯電、台達電、和泰車、日月光投控等，也都下跌 1-3%。

千金股今天遭到空方狙擊，股王矽力 - KY、股后信驊及第三大高價股力旺，股價均大跌逾半根停板，雲端伺服器大廠緯穎重挫 3.6%，摔出千金股行列，其他包括旭隼、AES-KY、世芯 - KY 等也都下跌 2-3%。

光學鏡頭為盤面弱勢族群，雙雄大立光、玉晶光股價大跌逾 3%，中揚光一度摜壓至跌停，今國光、亞光、佳凌、揚明光等同樣遭到調節。面板股漲多拉回，友達開低走低重挫逾 3%，回測 21 元，群創下跌超過 2%，彩晶跌幅則在 1% 之內。