鮑爾續任Fed主席 半導體股帶領台股攻萬九？

萬寶投顧陳子榕指出，今年上市櫃企業獲利頻創新高，第三季獲利就高達 1.18 兆元，前三季獲利 3.22 兆元，年成長將近一倍，預估今年全年獲利突破 4 兆元，應該沒問題，這麼強大的獲利，外資圈也不得不按讚，尤其美股那斯達克和費半持續創高，內外利多雙星拱照之下，半導體族群將有望扮演台股上攻的最大推手。



半導體自疫情以來景況熱絡不用多說，晶圓代工報價節節攀升，明年依然維持上漲走勢，原本外界預期明年晶圓代工報價整體漲幅大概只有 5％，但現在幾乎上修翻倍，預估台積電 (2330-TW) 明年有 8％上漲空間、聯電 (2303-TW) 有 10％、世界先進 (5347-TW) 則有 7％。



台積電股價經過一段時間的整理，最近回到最高 623 元，整理過後持續挑戰前高，未來營收獲利展望都將再提升，預期本益比仍有向上空間，同時帶動同業發動比價效應，像是台灣第二大晶圓代工廠聯電，今年營收有望締造新猷，但目前本益比卻只有 15.74 倍，股價確實委屈，另外，同樣提供晶圓代工的世界先進目前本益比為 18 倍、旺宏 (2337-TW)8 倍、茂矽 (2342-TW)23 倍，也都偏低。



另外，上市櫃今年獲利創高，也將帶動明年整體現金殖利率提升至 4.5％～5％的高水準，年底前包括外資、壽險、金融機構等自有資金部位，將會大舉搶進高殖利率個股，像是今年大賺錢的金融、面板族群近期都有不少投信布局的影子。



當然，題材發燒的族群也絕對不要錯過，像是元宇宙就依然擁有高人氣，雖然整體元宇宙發展還需要一段時間，但現在硬體廠商已經開始接單架構元宇宙框架，國際晶片大廠 AMD 不久前就接到臉書 (META) 資料中心新訂單，而台灣元宇宙概念股也開始展開輪動，之前大漲好幾波的宏達電 (2498-TW)、威盛(2388-TW) 現在都拉回整理，接下來相關零組件有望接棒上場。



光學鏡頭玉晶光 (3406-TW) 已經順利拿到 Oculus、Sony 訂單，明年蘋果的隱私眼鏡也將推出，玉晶光將是最大受益者。11/16 我向大家推薦玉晶光之後，短短四個交易日股價已大漲 17％。玉晶光週一 (11/22) 股價強勢帶量突破所有均線，法人單日買超近 3,000 張，短中長期技術面都呈現多頭向上趨勢。



萬寶投顧陳子榕指出，同樣在 11/16 分享的亞光 (3019-TW) 週一股價亮燈漲停，股價創下波段新高，推薦後的漲幅也達 17％。近期提醒大家，盤面輪動速度加快，布局上要更仔細挑選，嚴設停損停利，才能將資金充裕活用在能獲利的股票上。

雙鴻 (3324-TW) 伺服器、VGA 及商務 NB 需求穩定，且蘋果新機散熱模組可望推升營收及 ASP，毛利率也從第二季谷底回升，愈來愈多伺服器採用 Whitley 平台，可望提升 ASP；另外，受惠於韓系品牌手機明年首季旗艦機種確定改採超薄熱板(VC)，加上部分中階機種也改採熱管方案，再添第四季以及明年首季營運動能。

辛耘 (3583-TW) 受惠 AMD 奪得 META 元宇宙訂單，帶動台積電 3D Chiplet 先進封裝需求，而辛耘正是台積電先進封裝濕製程設備供應商；辛耘第三季營收 12.89 億元創新高，累計前三季營收 32.48 億元亦創同期新高、EPS 達 3.7 元，目前自製設備、晶圓再生營收占比已拉高逾 4 成，隨著辛耘兩岸再生晶圓增產、新廠投產，預估全年營收獲利將優於去年，明年台積電竹南廠正式啟用，也將持續推升營運步步走高。

穎崴 (6515-TW) 為半導體測試介面大廠，受美中貿易戰和晶圓吃緊影響，今年上半年業績有壓，經調整產品及客戶結構後，10 月營收重返 3 億元大關，第三季 EPS 高達 3.57 元，接近上半年總和，預估第四季營收獲利持續向上。穎崴的客戶群囊括美系處理器大廠、封測及晶圓代工龍頭，國外客戶營收佔比逾 8 成，目前訂單能見度已至明年上半，明年營收拚雙位數成長。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含車電股、第三代半導體 、新蘋概等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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