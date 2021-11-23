〈美股早盤〉美股平盤震盪走高 Zoom挫跌14%

美股周二 (23 日) 開盤漲跌不一，美國公債殖利率繼續上漲，仍使部分科技股承壓，不過，四大指數隨後逆轉跌勢，截稿前，道瓊工業指數漲逾 60 點或 0.2%，那斯達克綜合指數漲 0.1%，標普 500 指數漲 0.16%，費城半導體指數漲 0.23％。Zoom(ZM-US) 因預期銷售增長放緩，開盤重跌 14%。

鮑爾 (Jerome Powell) 周一獲美國總統拜登提名連任聯準會 (Fed) 主席，Fed 理事布蘭納德 (Lael Brainard) 獲提名副主席。

投資人對於鮑爾獲提名續任，將使縮減購債、升息步調更加明確的預期，繼續帶動美國公債殖利率攀升。截稿前，10 年期美債殖利率升至 1.644％，接近 1 個月高點，美元小跌，但仍徘徊於 16 個月高點。

美債殖利率上揚使科技股承壓。蘋果 (AAPL-US)、Meta(FB-US)、微軟 (MSFT-US) 和 Alphabet(GOOGL-US) 等大型科技股開盤後普遍走低。

除了對歐洲疫情加劇的擔憂，在白宮宣布未來數月將釋出戰備儲油 (SPR)，並和中國、日本、印度、南韓和英國協調釋放儲油後，周二截稿前，布蘭特原油和 WTI 原油期貨均漲逾 1%。

個股消息面，銷售增長恐趨緩的預期，使 Zoom(ZM-US) 開盤重跌 10％，百思買 (BBy-US) 也因同店銷售展望未達預估，開盤跌 14％。

截至台北時間周二 (23 日)22 時許：

道瓊工業指數上漲 62.73 點或 0.18%，暫報 35681.98 點

那斯達克綜合指數上漲 16.37 點或 0.10%，暫報 15871.13 點

標普 500 指數上漲 7.50 點或 0.16%，暫報 4690.44 點

費半上漲 8.84 點或 0.23%，暫報 3855.96 點

台積電 ADR 下跌 1.80% 至每股 122.50 美元

10 年期美債殖利率上漲至 1.644％

紐約輕原油上漲 1.71％ 至每桶 78.06 美元

布蘭特原油上漲 1.82% 至每桶 81.15 美元

黃金下跌 0.79% 至每盎司 1792.00 美元

美元指數下跌至 96.49

標普 500 指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

百思買 (BBY-US) 早盤下跌 15.38％，至 116.90 美元。

百思買周二盤前公布會計年度 Q3 營收 119.1 億美元，調整後 EPS 為 2.08 美元，均勝預期，但考慮到供應鏈瓶頸可能導致公司在假期銷售季面臨缺貨問題，百思買 Q4 同店銷售展望遜於分析師預期。

Zoom(ZM-US) 早盤下跌 13.80％，至 208.84 美元。

Zoom 周一盤後公布會計年度 Q4 營收 10.5 億美元，調整後 EPS 為 1.11 美元，優於預期，並調升全年財測，但也警告，隨著疫情趨緩，越來越多上班族已重回辦公室，其銷售成長恐遭到拖累。

小鵬汽車 (XPEV-US) 早盤上漲 7.94％，至 51.19 美元。

小鵬周二盤前公布 Q3 營收 57 億人民幣，優於預期，但研發和銷售費用等支出激增，也使淨虧損達人民幣近 16 億元，虧損幅度大於預期。

雖然面臨晶片缺貨挑戰，小鵬仍看好 Q4 汽車交付量再創新高，預計交付量落在 3.45 萬至 3.65 萬輛之間，營收料達 75 億人民幣。

今日關鍵經濟數據：

台北時間 22:45 公布美國 11 月 Markit 製造業 PMI 初值，預期 59.0，前值 58.4

台北時間 22:45 公布美國 11 月 Markit 服務業 PMI 初值，前值 58.7

台北時間 22:45 公布美國 11 月 Markit 綜合 PMi 初值，前值 57.6

台北時間 23:00 公布里奇蒙 Fed 11 月製造業指數，前值 12.0

華爾街分析：

Pepperstone Financial Pty Ltd. 研究主管 Chris Weston 表示，在鮑爾獲續任提名後，市場已經解除對「更鴿派」人事更動的避險部位。

Blanke Schein Wealth Management 投資總監 Robert Schein 稱，雖然投資人不再需要揣測 Fed 未來的領導人選，但央行仍須面對下一個難題，即如何在不拖累市場的情況下，實現貨幣政策正常化。

法國興業銀行 (Société Générale) 固定收益全球主管 Guy Stear 預計，考慮到對新冠疫情的擔憂情緒可能影響經濟景氣，Fed 將放緩升息步調，因此在今年底前，10 年期美國公債殖利率可能再度升破 1.7%。