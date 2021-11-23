亞特蘭大Fed總裁：加快縮減購債 可能提前升息計畫

據報導，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 表示，Fed 可能需要加快貨幣刺激措施的退出，以應對強勁的就業增長和通膨飆升，從而提前升息計劃。

波斯提克週一在接受採訪時表示：「隨著我們進入 2022 年，加快縮減購債，肯定會給 Fed 帶來更多的選擇。我認為現在談論減少購債的步伐和加速的議題是非常合適的。」

美國 Fed 官員有望在 12 月 14 日至 15 日舉行的政策會上討論加速縮減購的計畫。副主席克拉里達 (Richard Clarida)、聖路易 Fed 總裁布拉德 (James Bullard) 和理事華勒 (Christopher Waller) 上週曾表示，Fed 下次開會時，就可能會開始考慮加快縮減購債的規模。

報導指出，更快速地減少購債，將讓政策制定者有機會更早將利率從目前接近零的水準上調，這也被認為這是防止經濟過熱所必需的。Fed 在本月開始縮減購債，意味整體進程將在 2022 年 6 月結束。

當被問及是否支持在第一季末結束縮減購債時，波斯提克說，有鑑於近期的數據，他對這個時間結束購債感到滿意。儘管如此，他也表示，希望能看到更多的就業增長，並指出目前的就業數據一直不穩定，另外，通膨是否會持續保持在高點也將影響決定。

「從現在到我們必須做出正式前，Fed 將會看到更多數據，這些都將會影響 Fed 去判斷出適當的步調，以及我們是否需要加快所減購債的步伐。」波斯提克說道。