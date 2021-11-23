〈中信金法說〉估台灣央行明年升息一碼 兩力道拉扯新台幣估落在28元

中信金 (2891-TW) 今 (23) 日舉行線上法說會，談到經濟展望，財務長邱雅玲表示，預估台灣央行明年將啟動升息循環，估將升息一碼，另外，台幣需求增加、聯準會升息將使資金流出，兩大力量拉扯下，預估新台幣匯率明 (2022) 年會落在 28 元。

邱雅玲表示，疫苗分配不均已緩解，全球疫苗涵蓋率提升，且陸續有研發口服藥的好消息釋出，因此，全球經濟已逐漸回復，預期明年消費、製造業、服務業都會恢復活力；投資動能需求依舊強勁，5G、綠能、電動車都是主流；因此，IMF 估計全球經濟成長率可達 4.9%，高於長期平均的 3%。

不過，明年還是有五大不確定因素，邱雅玲指出，一、政治活動例如：美國國會期中選舉、中國 20 大、法國選舉等；二、減少購債造成貨幣政策的改變，引發資本市場的動盪；三、塞櫃導致供應鏈的瓶頸；四、中國房地產狀況、債務風險；五、疫情雖然好轉，但難預期是否會有變種病毒。但整體來說，中信金內部仍看好明年景氣。

通膨部分，短期物價的攀升，主要來自供應鏈的問題，例如：缺晶片、缺電、能源不足、運輸瓶頸等，中信金內部認為，此現象不太可能長期一直存在，尤其近期俄羅斯天然氣恢復供應，中國政府對煤也在砍價，整體來說，天然氣、煤、鋼鐵價格都在往下走，只要供應鏈問題逐步緩解的話，全球物價上漲、通膨就可以緩和下來。

但如果談到長期物價，過去都在講全球化，但現在轉成「多極化」，全球供應鏈從全球化轉為「多極化」，不再強調低成本，因此長期來看，製造成本可能增加；第二是全球都在推動淨零碳排，乾淨能源成本較高，基於以上述兩點，長期物價不會像過去那麼低。

利率的話，聯準會在 11 月減少購債，預期明年 6 月會結束購債的動作，估計失業率會因此下降，進而造成勞動市場緊俏、薪資增幅攀升，核心通膨若高於聯準會 2% 的目標，可能會縮短貨幣政策觀察期，預估明年第三季聯準會開始升息，從寬鬆貨幣政策進入正常的貨幣政策。

回到台灣來看，台灣今年全年 GDP 預估達 6%，展望明年，國內疫情很久都是零確診，五倍券會帶動消費動能，基本工資提升等加持，內需是明年台灣重要的動能。投資需求仍在，且出口仍很旺盛，科技、傳產供需依舊暢旺，但因為今年基期較高，估計台灣明年 GDP 會有 3.5%，仍高於長期平均值 3%，顯示台灣明年景氣仍然看好。

至於台灣通膨問題，只要運費回落的話，通膨年增率也會下降，因此預估台灣明年物價成長率落在 1.5%。

而台灣升息的議題也備受矚目，邱雅鈴表示，首先要看，物價成長率預估落在 1.5%，央行重貼現率維持 1.125% 的話，代表存錢利息會被抵銷，也就是實質利率為負；其次，景氣已經連續八個月維持熱度很高的紅燈，表現優於亞洲經濟體，台灣又有振興措施，景氣看好；第三、考慮主要國家利差的問題，因為美國即將升息，台灣為了會維持利差動態平衡，讓熱錢流向不會失序；基於上述「物價、景氣、利差」三大考量，預估台灣央行明年會啟動升息循環，估將升息一碼，時間點落在第二季底、第三季之間。

匯率部分，有兩大力量相互拉扯，其一是、台幣需求是多的，流出去規模會減少，加上政府鼓勵台商資金回台，受控外國公司課稅制度影響，也會讓資金回流，但是，聯準會明年會升息，資金就會流出去；在此兩大力量交錯下，預期新台幣匯率會落在 28 元。