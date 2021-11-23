〈中信金法說〉海外獲利占比回升至25% 明年營運靠三大動能

中信金 (2891-TW) 今 (23) 日舉行線上法說會，過去海外獲利占比都占前三分之一強，去 (2020) 年大舉滑落至 20% 以下，財務長邱雅玲表示，今年前三季海外獲利已回升至 25%，獲利動能已逐步回溫；展望中信金明年營運，將來自台外幣放款擴大等三大動能。

中信金自結前三季累計稅前盈餘 533.80 億元，累計稅後純益為 464.75 億元，較去年同期成長 28.6%，已超越去年全年獲利，稅後股東權益報酬率 (ROE) 為 16.03%，稅後資產報酬率 (ROA) 為 0.93%，每股稅後純益（EPS）為 2.33 元。

中信銀行前三季合併稅後純益為 228.43 億元，法人放款、房貸及無擔消費貸款皆維持強健的成長動能，整體放款年成長達 6.9%；手續費收入表現也強強滾，其中財富管理業務受益於投資市場熱絡，財富管理手續費年成長達 20.9%。

截至 9 月底，中信銀行合併逾期放款比率為 0.40%，合併呆帳覆蓋率為 314.9%。

台灣人壽前三季合併稅後純益為 225.90 億元，前三季初年度保費收入較去年同期成長 36.4%，業界排名第三名。另受益於資本市場熱絡與股利收入挹注，投資收益維持良好成長動能，此外，準備金負債成本及避險成本下降，故台灣人壽前三季稅後淨利較去年同期成長 42%。

中信銀行繼今年 9 月完成增加泰國 LHFG 金融集團持股至 46.6% 後，進一步於今年 10 月取得 LHFG 金融集團過半董事席次，並指派董事長及高階經理人，至此 LHFG 金融集團正式納入中信金控旗下，成為中信銀行的子行。

展望明年，邱雅玲表示，未來獲利動能有三，分別為：一、台外幣放款擴大，主要因為出口旺盛；二、受惠於明年可望啟動升息循環，內部策略也會提供更好的服務給中小企業客戶、推出新的消金產品，因此預期利差將會擴大；三、財富管理手續費收入動能的持續。

邱雅玲表示，海外獲利部分，過去平均全行稅前獲利約落在 360 億元，海外獲利占比平均為 30-35%，但去年因為授信地雷等問題，導致海外獲利占比不到 20%，不過，今年前三季已回升至 25%，顯示動能已慢慢回復。

邱雅玲強調，海外策略看的是長期，主要著重在東南亞和中國市場，明年會強化泰國 LHFG 金融集團，將透過移植臺灣成功經驗，協助當地臺商與外資企業所需之跨境金融服務與商品，並積極拓展泰國當地市場。