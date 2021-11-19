分析師：調升特斯拉目標價至1400美元 看好Model 3、Model Y需求

據報導，Wedbush 分析師 Daniel Ives 在一份報告中表示，將特斯拉 (TSLA-US) 股票的目標價上調至 1,400 美元。

Ives 將特斯拉的目標價從 1,000 美元上調至 1,400 美元，並將長線看多目標價升至 1800 美元，該目標價是華爾街最高的。

Ives 說道：「晶片和元件短缺仍然是特斯拉，以及其他所有汽車製造商所面臨的挑戰，但我們認為這只會是個暫時的問題，核心重點在於 Model 3、Model Y 的需求，目前為至，相關需求較供應多約 15%。」Ives 說道。

Ives 表示，特斯拉長期看好的關鍵仍然是中國。報告中估計，到 2022 年，中國地區的比重將達到特斯拉整體交車量的 40%。Ives 也預估，特斯拉 2022 年的目標價中，將有 400 美元來自中國市場。

特斯拉週四收漲 0.68% 至 1096.38 美元。特斯拉股價本週迄今已上漲 6%。此前，在該公司執行長馬斯克 (Elon Musk) 表明要出售自己特斯拉持股的 10% 後，上週股價下跌了 15%。

有「女股神」稱號、執掌方舟 (Ark) 投資管理公司的伍德 (Cathie Wood) 也在日前表示看好特斯拉，她預估到 2025 年特斯拉股價將能達到 3,000 美元，並表示特斯拉實現自動駕駛的成功率約為 50%，而這也是特斯拉股票有望達到這個目標價的關鍵。

IHS Markit 副總 Michael Fiske 則表示，由於特斯拉產品線完整，該公司目前主宰地位毫不意外，不過，在高成長市場裡，龍頭企業的確會面臨許多挑戰，在競爭者四起之際，勢必會流失市佔率。

研調機構 LMC 預計，到 2030 年，美國新車銷售的電動車佔比將上升至 34.2%，其中 30% 為純電動車，油電車占 4.1%。