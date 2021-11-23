特斯拉德州超級工廠斥資逾10億美元 拚年底前完工

特斯拉向德州政府機構提交的文件顯示，這家電動車大廠將斥資逾 10 億美元打造德州的超級工廠，預計今年底完工。

特斯拉在上周五（19 日）提交給德州執照管理局（TDLR）的文件中概述超級工廠各種生產的支出，並計劃在 12 月 31 日前完成組裝、油漆、鑄造、沖壓與車身等車間設施。

文件顯示，上述五個設施的總面積接近 430 萬平方英尺（合 0.4 平方公里），總成本為 10.6 億美元。

建築團隊正日以繼夜加緊趕工完成超級工廠建設，預估完工後該工廠至少有 0.75 英里（約 1.21 公里）長。

此外，特斯拉預估能獲得將近 6,500 萬美元的地方退稅，該工廠將創造約 1 萬個就業機會，其中大多是勞力導向為主的工作。

TDLR 管理當地企業、設施與設備，並頒發許可給符合無障礙建築法規建築，特斯拉為確保超級工廠符合當地法規而提交文件。

特斯拉執行長馬斯克先前曾表示，計劃在今年開始在德州的超級工廠限量生產 Model Y 中型 SUV，明年開始量產。

馬斯克在 10 月初時宣布將特斯拉總部從加州帕羅奧圖 (Palo Alto) 搬到德州奧斯汀（Austin），一方面是為減輕稅務負擔，另一方面離他的太空事業 SpaceX 比較近，SpaceX 在德州博卡奇卡 (Boca Chica) 有一座發射場。

特斯拉 (TSLA-US) 周一（22 日）收盤上漲 1.74% 至每股 1,156.87 美元。