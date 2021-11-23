白宮：美國不會走向封城 有許多手段可阻斷疫情

《路透》報導，美國白宮防疫協調官齊安茲 (Jeff Zients) 在 22 日表示，美國無須實施封城 (Lockdown) 或中斷經濟活動，就能阻斷 COVID-19 疫情。

齊安茲在白宮記者會上說，「我們沒有朝著那個方向前進，我們有許多手段可加速脫離這個疫情，好比疫苗的廣泛供給、施打加強劑、兒童的疫苗接種，以及治療等。」「我們可以阻斷病毒擴散，而不須採取任何導致經濟活動停擺的手段。」

齊安茲提到，美國衛生管理當局自上週五 (19 日) 將 COVID-19 疫苗加強劑的施打對象擴大至所有成人以來，已有 300 萬人完成接種。

他還補充說。「事實上，光是週五、週六、週日的這段期間，就已施打了 300 萬劑加強劑，平均每天 100 萬劑。」「別拖延，快接受加強劑的施打，你在入冬之前就得以強化抵抗 COVID-19 的保護力。」

另外，白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 也說，當前美國衛生當局並不建議實施封城或以經濟限制的作法來控制疫情。

近來歐洲再度成為 COVID-19 疫情的重災區，奧地利重新實施全國封城，荷蘭也因為局部封城規定而在數個城市發生群眾暴動，還有許多國家也都加強防疫舉措。

美國疾病管制暨預防中心 (CDC) 主任瓦倫斯基 (Rochelle Walensky) 在簡報中表示，美國最近一週的平均確診數，較上週增加 18% 至每日 9.28 萬例；日均住院人數攀升 6% 至每日 5600 人，每天平均約有 1000 人死亡。

目前還有 4700 萬名符合條件的美國成人、以及超過 1200 萬名的青少年也都尚未完成兩劑疫苗接種。

美國截至週日為止，共有 77 萬 6188 人死於 COVID-19 疫情。