蘋果、亞馬遜涉反競爭行為 遭義大利開罰逾2億歐元

美國兩大科技巨頭亞馬遜 (AMZN-US) 和蘋果 (AAPL-US) 因在商品銷售上存在反競爭行為，周二 (23 日) 遭義大利反壟斷機構處以總計逾 2 億歐元罰款。

義大利反壟斷管理局表示，蘋果和亞馬遜在 2018 年簽署協議， 合約條款禁止非指定經銷商在 Amazon.it 上銷售蘋果和旗下品牌 Beats 的產品，此舉違反了歐盟運作條約第 101 條關於限制競爭協議的規範，同時影響價格競爭。

監管當局指出，義大利 7 成以上的消費者利用亞馬遜平台購買消費電子產品，其中有至少 4 成零售商使用亞馬遜平台作為媒介，因此，競爭規範必須確保所有零售商能身處在公平的競爭環境，避免出現任何可能限制競爭的歧視性行為。

監管當局分別對亞馬遜和蘋果處以 6,870 萬歐元和 1.345 億歐元罰款，同時勒令兩家公司終止對經銷商的限制，讓所有官方與非官方的蘋果和 Beats 產品零售商能夠在 Amazon.it 進行銷售。

蘋果和亞馬遜均對義大利當局的裁決表示不滿，並計劃提出上訴，亞馬遜回應稱，上述罰款不合理且不符比例原則。

除了義大利外，德國和西班牙監管機構此前也啟動類似訴訟程序。西班牙國家市場與競爭委員會曾在今年夏天對亞馬遜和蘋果啟動懲戒程序，並展開為期 18 個月的調查行動。