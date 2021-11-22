台股缺主流撐腰 指數攻萬八要靠兩條件

台股今 (22) 日缺乏主流撐盤，攻上 17857 點後無力續攻「萬八」，投信認為，台股除了少權值股力挺，成交量降溫也是拖累原因，預估量能要重回 4000 億元，電子交易比重回升至 65% 以上，才有機會繼續向上攻堅。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，台股接近歷史高點市場近關情怯，導致漲勢趨緩，成交量能熱度也下降，指數要繼續上揚，量能必須增加至 4000 億元以上並穩定維持，才有利台股上攻。

葉獻文表示，大盤短線雖有震盪，惟大幅拉回機率低，加上國際股市維持強勢，只要電子成交比重回溫至 65% 且能穩定維持、大盤站穩所有均線，指數仍有機會攻上萬八。

台股今年以來交投熱絡，相關基金也沾光，根據投信投顧公會資料，台股基金從去 (2020) 年 12 月底到今 (2021) 年 10 月底，期間規模大增 4 成，展望後市仍看好科技股領軍多頭上攻。

瀚亞投資指出，今年台股基金檔數維持在 132 到 134 檔區間，變動幅度不大，顯示台股基金規模的上升，並非透過發行新基金推動，而是市場申購既有基金之金額增加，以及基金淨值上漲所影響。

瀚亞投資指出，除了市場資金流入，台股基金本身的優異績效表現，也帶動整體規模向上，今年前 10 月加權指數報酬率為 15.31%，含息報酬率則為 18.31%。

不過由投信發行的台股基金更勝一籌，今年來平均報酬率為 31.16%，更有 10 檔基金績效高達 50% 以上，台股基金優異的績效，也成為吸引投資人目光的最佳利器。

瀚亞菁華基金經理人鄭行甫認為，第四季台股不看淡，預估電子產業將持續受惠全球科技創新運用等題材，到年底前都有行情可期，其中看好矽智財、第三代半導體、高速傳輸、ABF 及 IC 設計等族群獲利表現。

傳產則則看好紡織族群，在疫情緩解後有補漲空間；至於金融股則隨著升息時間表更加明確，有機會成為下波主流產業。