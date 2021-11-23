美股重點新聞摘要2021年11月23日

今日操盤前瞻

美、歐 11 月製造業 PMI

特斯拉德州超級工廠斥資逾 10 億美元 拚年底前完工

特斯拉向德州政府機構提交的文件顯示，這家電動車大廠將斥資逾 10 億美元打造德州的超級工廠，預計今年底完工。閱讀全文...

Fed 正副主席提名人選揭曉 鮑爾、布蘭納德強調抗通膨是優先要務

白宮周一 (22 日) 宣布提名鮑爾續任聯準會 (Fed) 主席、另一名原本可能人選布蘭納德 (Lael Brainard) 為副主席，兩人獲提名後都表示對抗通膨將是 Fed 優先要務。閱讀全文...

彭博：拜登周二將偕印、日、韓宣布釋放 SPR 美擬出售 3500 萬桶原油

彭博周一 (22 日) 引述消息人士報導，美國打算釋放超過 3500 萬桶戰略儲油 (SPR)，此外，美國總統拜登計劃在周二與其他幾個國家一同宣佈釋出原油儲備。閱讀全文...

美銀看空明年市場 預估將出現「利率衝擊」

美國銀行策略師對明年市場持悲觀態度，並提醒投資人將重點放在保留現金上，因為通膨加劇與高利率上升顛覆全球資產價格的軌跡。閱讀全文...

日經：供應鏈吃緊拉長 iPad 交貨期 蘋果假期銷售恐遇阻

日經亞洲 (Nikkei Asia) 最新交付預期顯示，鑑於供應鏈依舊吃緊，蘋果 (AAPL-US) 可能無法順利趕在聖誕節前向主要亞洲市場出貨新款 iPad，進而影響假期銷售表現。閱讀全文...

