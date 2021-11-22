蔡明彰觀點：跨年行情主流替換 高估值要跌了 低估值會轉強

今天報告的主題是「跨年行情主流替換 高估值要跌了 低估值會轉強」。

萬寶投顧蔡明彰強調，這次跨年行情可望提前，聯準會主席人選即將確定，貨幣政策延續鴿派立場。大陸經濟兩大地雷恒大地產及紫光集團將獲得注資及收購，台股有上市櫃公司獲利成長及明年高殖利率兩大優勢，應可突破 18,034 點歷史高點，在明年 1 月農曆年前上看 18,500 點目標價。

可是本週美股感恩節假期干擾，以及台股已連漲 7 週，短線超買，恐萬八關卡前震盪整理，若大盤強行過關，容易看到萬八後急跌，明年 1 月底農曆年來得早，台股休市長達 11 天，所以在春節前資金面最寬鬆，可望創下波段高點。

萬寶投顧蔡明彰強調，問題是哪些股票擔任跨年行情主角？2022 年全球股市最大威脅是升息環境，若通膨居高不下，有可能聯準會升息時機從 12 月提早到 7 月，並且全年升息兩次，如果升息提前及次數增加，台股明年最高點將落在第一季，因而有必要提早發動這次跨年行情。

華爾街名言「永遠不要與利率背道而馳」，一旦聯準會升息就會改變股票的估值，凡是高本益比、低股息殖利率、高股價淨值比及股價漲幅大的股票就會做頭崩跌，這些股票應不會成為這次跨年行情的主角。

早賣先贏，手腳慢的投資人將被明年下半年升息高檔套牢，並且聯準會啓動升息循環，不會只升息一兩次，而是連續兩三年、很多次，高估值股票一路下來，跌幅會很驚人。

萬寶投顧蔡明彰強調，我們來看以下幾個現象，去年爆發新冠疫情，第一年台股大漲 23％，年底指數收盤 14,700 點，今年第二年迄今又大漲 21％，攻向萬八，這兩年累計上漲 44％，投資人必須承認危機變成轉機，台股基期已大幅墊高了。

一旦升息潑下一頭冷水，什麼股票最會跌？肯定不是低估值的業績股，而是漲過頭的高估值。換言之，巴菲特所講的「潮水退了，才知道誰在裸泳」，將在明年升息完全呈現出來。

萬寶投顧蔡明彰強調，「人無遠慮，必有近憂」。高估值股票要等到大盤下波高點再賣，不如趁這波跨年行情逢高出脫，通常危機後，中小型股漲最凶，漲到高本益比都停不下來。

去年 3 月疫情最嚴重時，矽力 - KY(6415-TW) 最低 666 元，以當年 EPS 35.72 元計算本益比，不到 20 倍。後來大漲 7 倍，但現在逾 5,000 元，以今年預估 EPS 66 元計算的本益比已高達近 80 倍，去年以來的本益比膨脹增加了 60 倍。

對比聯發科 (2454-TW) 去年 3 月最低價 273 元的本益比 10 倍，而現在逾 1,000 元，以今年預估 EPS 67 元計算的本益比 16 倍，這兩年聯發科的本益比才增加 6 倍，並且明年預估營收突破 200 億美元，較今年再成長 18％，估計可發放現金股利 62 元的殖利率 6％，而矽力 - KY 的股息殖利率估計不到 0.5％，未必所有中小型股在明年升息環境都會大跌，但高估值將劫數難逃。

萬寶投顧蔡明彰強調，再看國內股票基金的績效，外資去年賣超台股 5,400 億元，今年又賣了 4,800 億元，這兩年，外資賣超 1 兆元。不用說，外資操盤績效不如投信，去年台股上漲 23％，但國內股票型基金平均報酬率 26％，擊敗大盤，前 10 名報酬率 39％起跳，冠軍拿下 51％報酬率。

大盤今年迄今上漲 21％，截至 11 月 18 日，國內 165 檔台股基金，平均績效 35％，績效排名前 15 名基金平均報酬率更高達 64％，是大盤的三倍。仔細再分析為何國內股票基金績效這麼好，投信認養中小型股是主要功臣，但套用基金銷售的警語，過去績效不代表未來績效。

萬寶投顧蔡明彰強調，中小型股基期太高，遇上明年升息考驗，股價下跌空間大於上漲幅度，看來投信在跨年行情將會持盈保泰、逢高調節高估值中小型股，轉進低估值股票。

根據統計資料，投信 11 月以來賣超智原 (3035-TW)、強茂(2481-TW)、欣興(3037-TW)、漢磊(3707-TW)、景碩(3189-TW)、順德(2351-TW) 等今年漲幅大的電子股。其中，漢磊、智原今年來漲幅逾 270％，預估本益比分別 256 倍及 44 倍。

反之，投信 11 月來買超最多是航空雙雄華航 (2610-TW)、長榮航(2618-TW)，記憶體華邦電(2344-TW)，面板雙虎友達(2409-TW)、群創(3481-TW) 及金控的第一金 (2892-TW)、開發金(2883-TW)、新光金(2888-TW)、國泰金(2882-TW) 等。注意，這些股票風格不同了，不再是中小型，而是低估股。

這次跨年行情主角在低估值的記憶體、面板、金融、航運、鋼鐵，可用之兵很多，輪番上陣，如同皮球壓縮的力道越強，反彈就更強。雲端及電腦需求有助記憶體明年上半年觸底反彈，投行看好美光，也帶動台廠的華邦電、旺宏 (2337-TW)、南亞科 (2408-TW)、威剛 (3260-TW)、晶豪科 (3006-TW)。

華邦電第三季獲利 44 億元，EPS 1.13 元，都創歷史新高，第四季雖淡季，但高點來下跌兩成，今年來漲幅僅 9％，股價已充分反映記憶體產業利空，晶豪科前三季 EPS 13.72 元，全年估 19 元，本益比 9 倍，估明年股息 10 元，殖利率 6％，但高點下來逾兩成跌幅。

媒體報導大陸兆易創新、長鑫、長江存儲將切入利基型記憶體，對台廠構成威脅，但實際全球市佔率很低，業務也與台廠有所不同，給予台廠的威脅言之過早。

立即免費加入蔡明彰粉絲團，可獲得更多資訊分享

蔡總選黑馬蔡明彰 LINE 粉絲團

https://line.me/ti/p/@marbo666

蔡總選黑馬蔡明彰 免費 YOUTUBE 影音頻道

https://www.youtube.com/channel/UCHjkjx50-BTduhjwiwFA3nw

蔡總選黑馬蔡明彰 FB 社團

https://www.facebook.com/groups/marbo666/

蔡總選黑馬蔡明彰 telegram 粉絲團

https://t.me/marbo666

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險