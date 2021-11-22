【台股龍捲風】元宇宙亞信漲停 第3代半導體嘉晶、光磊續噴 二極體、電池下跌是機會

美股周五美光 NVIDIA 強升 ，那指費半改寫新高，但即便如此也並非無利空，奧地利因疫情全國封城，德國也不排除將跟進，油價跌至 6 週低點，航空郵輪股受挫，道瓊下跌，台股今與美股同，加權弱，OTC 強，代表目前格局已非「齊漲齊跌」了，而是「一個台股各自表述」

外資買超 9.6 億元，投信賣超 17.27 億元，自營商買超 6.39 億，台股已漲 1824 點了，三大法人轉為賣超，要反轉了嗎？永誠投顧徐照興分析師表示，目前加權日 KD 出現些許死亡交叉，所幸周 KD 還是黃金交叉，而 OTC 持續黃金交叉，中小型個股會較強，今日直接印證，而道瓊，雖跌破下影線，但日 KD 也接近 20 軸，台股在「財報空窗期」下，很很多股票整理將結束，要趕快上車囉 ！所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續劇看 (日更) https://youtu.be/_yyW0wfLSyg

記憶體：美光週五大漲，帶動記憶體族群，廣穎 (4973-TW)、品安 (8088-TW)、威剛 (3260-TW)、十銓 (4967-TW)漲停，南亞科 (4739-TW)大漲，帶動同集團矽晶圓的台勝科 (3532-TW)，而矽晶圓又有連動性，自然的環球晶 (6488-TW)、中美晶(5483-TW)、合晶(6182-TW) 同步上攻，OTC 指數自然在漲啦！

再來看美國的 TESLA，對應看到台股的車電：

TESLA 由於馬斯克賣股，導致短線出現回檔修正，而 10 月 25 日大量區及上升月線防守區，出現防守，相關概念股應該要衝出！?

電池股的美琪瑪 (4721-TW)、康普 (4739-TW) 、聚合 (6509-TW) ，目前 3 檔個股 10 月 26 日大量區仍未被跌破，今量縮殺尾盤，與美股 TESLA 及陸股「鋰電池」概念股，出現短暫的不連動！但這種情況不會太久，只要美陸股續漲，電池籌碼洗過後，就會再攻！

接下第三代半導體：漢磊 (3707-TW) 、嘉晶 (3016-TW)，在 20MA 出現強力支撐下，嘉晶 (3016-TW) 連續噴出，如預期光磊 (2340-TW) 出現比價效應，也連續噴出，恭喜所有讀者，接下來富采 (3714-TW) 可開始留意，整流二極體: 強茂 (2481-TW) 、德微 (3675-TW) 、朋程 (8255-TW) 今天也都小跌，只要 TESLA 續漲，就是持續看好！

然後就是我們提早佈局的「元宇宙」概念股：威盛 (2388-TW)、宏達電 (2498-TW)、位速 (3508-TW)、威鋒電 (6756-TW)高檔震盪，中光電 (5371-TW) 、揚明光 (3504-TW) 漲不太動，凌陽 (2401-TW) 集團的凌陽創新 (5236-TW)拉尾盤、凌通 (4952-TW) 震盪 ，而聯發科 (2454-TW) 上週上來後， 今天又換漲亞信 (3169-TW) 漲停，類股內部輪動，非常漂亮，喜歡大規模操作題材股的人，可來 TG：https://t.me/imoney168

而有來拿「低軌衛星」資料的人，已先噴一波了，今天指標股昇達科 (3491-TW) 小幅壓回，同欣電 (6271-TW) 直接過高！另全訊 (5222-TW) 高檔震盪後， PA 三雄今天拉全新 (2455-TW)，穩懋 (3105-TW)、宏捷科 (8086-TW)，震盪壓回量縮就是機會。

近期隨者 5G、TESLA、元宇宙、低軌衛星等題材，大家賺翻了，那還有沒有新族群是有機會的，請大家不妨留意「網通概念股」，今台通 (8011-TW) 漲停、友訊 (2332-TW)、合勤控(3704-TW)、明泰(3380-TW)、仲琦(2419-TW)、中磊(5388-TW) 大漲，智易 (3596-TW) 已震盪一段間可開始留意，美國基建的商機，相關個股都已放再 FB 社團。

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今日雖下跌 14 點，但車用，記憶體、光學、第 3 代半導體、集團股表現不錯，代表資金還在場內，尋求機會，大家都有機會，好好把握第 4 季的行情。

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