電子權值股熄火、中小型股接棒演出 台股小跌14點收17803點

台股今 (22) 日走勢狹幅震盪，電子權值股表現平靜，中小型股接棒演出，DRAM 及光學鏡頭族群漲勢強勁，航運族群也扮演撐盤要角，但終場指數仍下跌 14.77 點，收在 17803.54 點，成交值萎縮至 3129.7 億元。

電子權值股今天委靡不振，晶圓雙雄震盪走弱，台積電終場小跌收在 615 元、聯電收 64.7 元；聯發科也回檔失守 1100 元；股王矽力 - KY 續挫回測 5000 元關卡。台塑集團兩樣情，台塑開低走高，終場勁揚近 1%，但台塑化仍有壓，下跌近 2%。

明年上半年記憶體價格可望落底反彈，外資更點名 DRAM 將是元宇宙發展不可或缺的一環，帶動相關族群今天股價群起上攻，威剛、十銓、品安、商丞全都亮燈漲停，指標股南亞科也強漲逾 8%，成交量超過 5 萬張，此外，群聯、晶豪科、鈺創等 DRAM 相關概念股，同樣漲勢凌厲。

11 月電視面板報價出現轉折，跌幅明顯收斂，12 月可望持續縮小，將帶動面板廠提前擺脫跌價困境，不過，友達今天股價開高走低，早盤吸引資金進駐，一度大漲近 3%，終場賣壓出籠以平盤作收，群創、彩晶同步收跌。

此外，上海出口集裝箱運價指數 (SCFI) 連續 2 周走揚，航運股今天表現有撐，長榮、陽明均上漲逾 2%，但萬海終場翻黑；散裝航運股台航、慧洋 - KY、裕民等，均受到買盤青睞，上漲 1-4%。然而，航空雙雄持續漲多回檔，長榮航重挫近 3%，華航也下跌近 1%。