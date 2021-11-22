〈焦點股〉記憶體族群挺過凜冬 威剛等4檔急衝漲停

明年上半年記憶體價格可望落底反彈，外資更點名 DRAM 將是元宇宙發展不可或缺的一環，帶動相關族群今 (22) 日股價群起上攻，威剛 (3260-TW)、十銓 (4967-TW)、品安 (8088-TW)、商丞 (8277-TW) 全都亮燈漲停，指標股南亞科 (2408-TW) 也強漲逾 8%。

記憶體族群擺脫「凜冬將至」陰霾，外資改口表示趨勢潮流已在改變，預期超大規模雲端業者資本支出將在年底前回溫，明年上半年記憶體跌價情況可望趨緩，價格將觸底，帶動美光 19 日股價大漲近 8%，攀上近 5 個月新高。

受到利多消息激勵，DRAM 台廠概念股今天成為多頭指標，威剛、十銓、品安、商丞 4 檔漲勢凌厲，盤中均攻上漲停板，創波段新高。

南亞科今天股價大漲近 9%，最高來到 76 元，創近 4 個月新高，午盤成交量已突破 4.6 萬張，交投相當熱絡；華邦電勁揚逾半根漲停板，最高來到 31.8 元；旺宏也一度上漲近 4%，最高衝上 44 元。

此外，群聯執行長潘健成昨天也表示，目前產能仍無法滿足需求，每天被客戶追著跑，也向 NAND Flash 原廠要求盼能取得較今年成長 1.5-1.8 倍總容量；他透露，群聯已受美國夥伴邀請，研發太空用的 SSD，預計 2025 年投入量產。

群聯今天股價上漲逾 4%，最高來到 432 元，晶豪科、鈺創等記憶體 IC 設計廠漲勢也相當強勁，約上漲 4-6%。

