〈台股盤中〉中小型股活潑 櫃買指數再攀逾14年新高

國際疫情升溫，導致美股四大指數上周五漲跌互見，讓台股今 (22) 日在電子權值股熄火下，維持平盤震盪走勢，反觀以中小型個股為首的櫃買指數逆勢衝高，盤中最高站上 228.78 點，再寫逾 14 年新高，今預估成交量約下滑至 3300 億元。

電子權值股今日壓盤，權王台積電開低在盤下，股王矽力 - KY 更跌逾 3%，富邦媒、欣興、技嘉跌幅也都超過 2%，鴻海、聯發科、台達電同樣在平盤震盪。

櫃買市場則強過集中市場，午盤前最高攻上 228.78 點，漲幅超過 1%，創下逾 14 年新高，指標股中美晶、環球晶漲幅均超過 3%，世界先進、穩懋、群聯、元太、合一、藥華藥、高端疫苗等表現不俗。

盤面強勢指標集中在散熱廠，泰碩車用布局報捷，打入中國電動車龍頭大廠供應鏈，拿下中控平台散熱模組大單，因應訂單暴增，泰碩本月也急增產線，估總產能將倍增，出貨可望迎來爆發性成長，早盤直攻漲停。

雙 D 族群市況也露曙光，分析師看旺美光等記憶體後市發展，台廠也可望同步受惠，南亞科午盤前大漲近 8%，領軍華邦電、晶豪科漲幅也都超過半根停板，面板族群受惠 11 月報價跌幅顯著收斂、三星擬擴大採購等利多消息帶動，友達、群創、彩晶漲幅均超過 1%，

集團作帳題材也持續發酵，華新集團觸控面板廠和鑫午盤前強攻漲停，精星、華邦電、佳邦漲幅也超過半根停板，瀚宇博、華新科、新唐漲幅也都有 2% 以上。

法人指出，台股近期在科技股領軍下一度逼近萬八前高位置，短線恐面臨漲多拉回壓力，預期大盤將維持橫向震盪走勢，短期則可留意月底美國政經議題變化、上市櫃公司法說會釋出的後市營運景氣。