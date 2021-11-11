華邦電看明年NOR市況持平今年 利基型DRAM價格平穩

記憶體廠華邦電 (2344-TW) 總經理陳沛銘預期，利基型 DRAM 價格將修正至明年第一季，但明年全年價格平穩，不比今年差，NOR 則維持吃緊狀態，市況與今年相近。

陳沛銘表示，華邦電今年專注在 1Gb 與 2Gb 以下的低容量 DRAM 產品，今年這兩塊市場缺貨最嚴重，對今年營收貢獻大，不過目前低容量 DRAM 需求穩定。

陳沛銘預期，受長短料因素干擾，客戶調節庫存，第四季至明年第一季，利基型 DRAM 價格可能稍微修正，但修正幅度有限，預期第二季將慢慢回穩、稍微向上；在三星逐漸淡出 DDR3 市場下，明年利基型 DRAM 供需平衡、價格平穩，不會比今年差。

NOR Flash 方面，陳沛銘指出，NOR Flash 近期產能仍維持吃緊，對明年也正向看待，預期將可維持吃緊情況，市況與今年差不多。

至於高雄新廠進度，陳沛銘表示，預計明年 1 月裝機，第三季可小量投片，最快明年 12 月可達到月產能 1 萬片，目標持續拓展市占率，高雄廠將導入以 25S 製程生產 DDR3。

對於台積電 (2330-TW) 宣布到高雄設廠，是否會對公司新廠徵才帶來壓力，陳沛銘則說，新廠自動化程度高，對人力需求不是太多，但研發還是需要很多人，難免會有些壓力。