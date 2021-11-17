調查：第三季DRAM市占三星穩坐第一 第四季價格走勢看衰

TrendForce 的最新調查數據顯示，2021 年第三季的全球 DRAM 市占表現，南韓三星電子季增 0.4% 至 44%、蟬聯第一。而在第四季 DRAM 市場展望方面，TrendForce 則報持著悲觀態度。

其他排名方面，市占第二名的 SK 海力士季減 0.7% 至 27.2%，第三名的美光 (MU-US) 季增 0.3% 至 22.9%，第四名的南亞科 (2408-TW) 季減 0.2% 至 3.2%，第五名的華邦電 (2344-TW) 維持在 1.0%，第六名的力積電 (6770-TW) 維持在 0.3%。

2021 年第三季營收表現方面，三星季增 11.1% 至 116.8 億美元，SK 海力士季增 7.5% 至 72.25 億美元，美光季增 11.8% 至 60.91 億美元，南亞科季增 5.8% 至 8.56 億美元，華邦電季增 12.8% 至 2.69 億美元，力積電年增 5.6% 至 0.68 億美元。全球 DRAM 營收季增 10.2% 至 265.69 億美元。

TrendForce 分析認為，DRAM 價格截至 2021 年第三季度為止不斷上揚，且銷量也同步攀升，多數 DRAM 供應商的營收也都出現增長。

展望第四季，TrendForce 預測 DRAM 庫存較多的買方在採購力道上恐怕更為縮手，進而導致 DRAM 價格失去支撐，甚至反轉下跌，結束僅維持三個季度的上漲週期。預估第四季的 DRAM 報價將出現下跌，而買方在後續行情可能走低的預期心理下，採買意願恐更為低落，進而造成後續報價的跌勢擴大，接下來的產值表現也恐怕遭到波及。