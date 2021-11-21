〈群聯新廠啟用〉明年研發人員上看3000名 將前進高雄設研發中心

群聯 (8299-TW) 今 (21) 日舉辦竹南五期廠房啟用典禮，執行長潘健成表示，新廠啟用後可增加 2000 多名工程師，預估 2022 年共將有 3000 名研發人員，也透露將前進高雄設立辦公室，第一階段先招募 50 人，未來長期目標 200-300 人。

群聯今日舉辦五期廠房啟用暨新廠房附屬裝卸停車空間上樑典禮，包括苗栗縣長徐耀昌、台北市長柯文哲、立法委員蔡璧如、立法委員高虹安等地方政府首長與立委，及半導體業界老闆頎邦 (6147-TW) 董事長吳非艱、京元電 (2449-TW) 董事長李金恭也到場祝賀。

潘健成表示，公司與超微合作近 2 年，對人才需求大增，每逢年節工程師都無法好好休息，當初到竹南時研發人員僅約 300 名，將一路拓展至明年的 3000 名研發人員；且據內部調查顯示，內部已有 800 名員工將戶籍遷至竹南，目前群聯在竹南硬體投資已達 71 億元，盼創造的產值可僅次於竹科。

除竹南擴編外，潘健成表示，板橋目前研發人員也將從 300 位擴增至 500 位，台南辦公室也已啟用、招募 60 人，也規劃在高雄成立辦公室，設立產品研發團隊，未來台南、高雄都可能興建自有研發大樓。

潘健成也說，未來不同區域將設不同研發團隊，以便於管理，如台南將以 SSD 為主，高雄則著墨行動應用；對於之所以前進高雄，潘健成指出，大家一窩蜂擠在同一個區域，會造成人才排擠，因此要到不同區域培養不同團隊。

潘健成表示，這兩年受疫情帶動，業界搶才搶很兇，目前公司有 140 位馬來西亞籍夥伴，由於近來人才需求大增，台灣人力資源又嚴重不足，未來將持續從海外引進大學畢業生，充足研發人才資源。

群聯竹南五期廠房暨附屬裝卸停車空間，投資總金額達 14 億元，完工後增加 1.3 萬坪使用空間，附屬停車場總投資額超過 8.2 億元，規劃增加超過 1000 位人員使用空間與相對應停車位，預計明年上半年完工啟用，實現群聯員工人人有車位的規劃。

