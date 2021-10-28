寧德擠下茅台 成A股基金經理人最愛

周四 (28 日) 陸媒報導指出，中國公開募集基金已全數公布今年第三季季報，內容顯示截至第三季底，寧德時代超越貴州茅台，首度成為公開募集基金最大持股比重個股。

數據顯示共有 1225 檔基金持股寧德時代，截至第三季底持股市值高達人民幣 1171 億元，超過貴州茅台的人民幣 1092 億元持股市值。

寧德時代成為 A 股基金經理人的寵兒，不只因為持股基金數量增加，同時也因為貴州茅台股價下跌，導致更多資金流向寧德時代。數據顯示，今年第三季寧德時代股價只回檔 1.65%，貴州茅台則重挫 11.02%。而貴州茅台相對更大的跌幅，導致其讓出過去兩年基金經理人最愛的寶座。

(圖片: AFP)

寧德時代能成為吸金池主要因為搭上綠能、電動車兩大潮流，這兩大主題均為中國國家級發展戰略，產業政策利多源源不絕，刺激寧德股價在進入 10 月份後一路創新高，市值突破 1 兆人民幣大關，成為 A 股市值排名第三的個股。

從過去幾年基金持股的變動情況來看，2019 年第二季，貴州茅台超越中國平安，成為公開募集基金第一大持股對象，並在之後兩年穩居基金最大權重個股的地位。至於兩年前基金經理人最愛的中國平安，在今年第二季底，已經跌出基金持股排前 50 大名單。

目前中國基金經理人持股最大的前 50 檔個股主要分佈在消費品及服務、資訊技術、醫藥和原物料等四大產業。

在消費品及服務產業共有 13 家公司，包含白酒類股的貴州茅台、五糧液等等；家電類股的美的集團和海爾智家；中國乳製品龍頭伊利股份，以及免稅龍頭中國中免等。

資訊技術產業公司則有 11 家，包含電子零組件領域的立訊精密、海康威視、紫光國微等等；醫藥產業則有 9 家，如醫療器械龍頭邁瑞醫療、醫療服務領域龍頭的愛爾眼科、疫苗龍頭智飛生物等等；至於原物料領域包含萬華化學、紫金礦業等等。

傳統的金融、地產類股則是有招商銀行、寧波銀行、平安銀行、萬科 A 等等。

