〈航運指數〉SCFI連2漲 三大遠程航線僅持平或下滑

上海航交所今 (19) 日公布最新 SCFI 綜合指數，較上周微幅上漲 1.17 點，漲幅 0.03%，呈現連 2 周小幅上揚，不過，三大遠程航線僅持平或下滑，美西線終結連 3 漲轉為持平，歐洲線呈現連 3 跌，美東線再度轉跌，不過，貨攬業者認為，傳統淡季期間運價處歷史高檔整理，顯示市況熱度不退。

據上海航交所最新報價，美西線每 FEU(標準 40 呎貨櫃) 運價維持在 6730 美元，並未變動，目前美西塞港狀況仍嚴峻，使運價維持相對高。

而美東線再度轉跌，每 FEU 運價一口氣回跌 174 美元至 10415 美元。

歐洲線每 TEU(標準 20 呎櫃) 運價也續跌 8 美元至 7552 美元，跌幅 0.1%，儘管連跌，惟跌幅很小。

貨攬業者認為，目前運價回檔應解讀為健康整理，不至於解讀成高檔轉折，短期塞港問題預料將一路延續至至少農曆年，而中長期來看，雖歐美塞港仍會趨於緩和，但反而有利運量持續穩定成長，並拉升船舶利用率。

貨攬業者強調，海運市況已處在結構性轉變，環保節能減碳政策上路會抵消新船下水的供給量，且新船訂單 2023 年起才能陸續交船，因而，貨主預付租金採取首付比例提高，在艙位供給有限下，運價很難再回去過往的水準。