銀行團踴躍參貸 土銀主辦仲信聯貸案人民幣7億元拍板

由土地銀行統籌主辦的仲信國際融資租賃聯貸案，在參貸銀行團的追捧下，使原預計籌募金額人民幣 5 億元，增加至人民幣 7 億元，超額認購達 140%，已於今 (19) 日拍板簽約。

土銀表示，本案資金用途主要為該公司購置租賃資產所需，募集 3 年期總金額人民幣 7 億元聯貸案，由土銀擔任統籌主辦暨管理銀行，華銀、廈門銀行為共同主辦銀行，並有合庫銀、富邦華一銀行、彰銀、首都銀行、上海商銀及一銀等行庫共同參與，顯見各銀行對於仲信國際融資租賃長期務實經營均予認同與肯定。

仲信國際融資租賃有限公司為中國信託金控集團旗下企業，於 2012 年進入中國市場經營租賃業務，持續深耕長三角與珠三角等經濟區域，於上海、蘇州、東莞、南京、武漢設有據點，並於今年 7 月及 9 月分別在福州及寧波設立新據點，業務持續深耕及拓展。

仲信國際融資租賃有限公司以融資租賃作為發展民營經濟及支持中小企業發展的基本政策，自 2019 年起積極調整經營策略，採區域深耕化經營，確立各據點區域的重點發展產業。

去年新冠肺炎疫情爆發以來，仲信資產品質及獲利能力尚可顯著提升，顯見其經營策略得宜，在市場需求尚有成長空間等利基下，應可持續維持成長動能。