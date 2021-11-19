台股近鄉情怯 萬八前無功而返 精選年底集團作帳標的

<盤後分析>

台股今日開盤最高來到 17,986.18，距離萬八僅 14 點，挑戰萬八無功而返，盤中賣壓湧進，終場翻黑下跌 23.06 點，收 17,818.31 點，成交量為 3,971.654 億元，在籌碼方面，三大法人今日合計買超 67.7 億元，其中投信再度賣超 9.86 億，而期貨未平倉方面，外資則是再增 1,827 口空單，整體來看，台股今日留下長上影線，但仍然維持在所有均線之上，且均線呈現多頭排列，技術線型多頭格局不變，今日翻黑下跌，只是部分投資人與法人的獲利了結賣壓，我的看法不變，台股挑戰萬八只是時間問題而已。

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