蘋果返回辦公室計畫推遲至2月 次月起採混合勞動模式

蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 週四 (18 日) 向員工表示，公司將推遲其返回辦公室計畫到明年 2 月。

庫克表示，屆時首月將要求員工每週 1 至 2 天進辦公室，接著 3 月起將執行其混合工作計畫，其中大多數員工將被要求於週一、二、四進辦公室。

這將是蘋果 (AAPL-US) 返回辦公室計畫的重大變動。今年 6 月庫克甫宣布，9 月初起員工將須每週 3 日進辦公室工作，但該消息宣布後引發內部員工強烈不滿，數千名員工加入團隊通訊工具 Slack，並藉此提倡遠程工作的好處。

爾後因變種新冠病毒 Delta 興起，上述返回辦公室計畫推遲至 1 月，才讓憂心忡忡的員工安靜下來。

庫克表示，職務要求需要更頻繁進辦公室的員工，將必須每週返回辦公室 4-5 日。他鼓勵全體員工接種疫苗，但迄今該公司已不強制員工接種。

蘋果的混合工作計畫對公司來說是個巨大轉變，因為該公司向來不鼓勵在家工作。然而，與臉書 (FB-US) 和推特 (TWTR-US) 相比，蘋果的作法仍較為保守，推特已經完全採用遠端工作模式。

目前美國部分地區仍在對抗重大新冠疫情爆發，雖然東南部疫情已經消退，但新英格蘭部分地區新增病例和住院率仍在上升。11 月初時，由於新冠病例激增，科羅拉多州的醫療系統潰堤，醫院不得不拒收一些病患。