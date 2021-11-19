台銀三度搶下公教房貸 三年備妥5000億元銀彈

國銀龍頭台灣銀行續衝房貸業務，台銀董事長呂桔誠今 (19) 日受訪時說，台銀再度拿下專攻公教市場的築巢優利貸業務，三年備妥 5000 億元資金，預期隨著房市價格走揚，房貸放款餘額可望加速增長。

呂桔誠今天出席台銀的藝術季頒獎典禮，會後受訪時指出，目前台銀的房貸總業務量來到 9000 億元，創台銀史上最高規模，而以公教人員為主的「築巢優利貸」明年也會繼續承作，預計將備妥 5000 億元的銀彈因應。

台銀曾在 2006 年 11 月拿下首屆的築巢優利貸方案，為期一年，2019 年二度得標，規劃在三年內釋放 3000 億元的額度提供公教人員購屋，相關方案即將在今 (2021) 年 12 月 31 日屆期，統計目前放款餘額約 2000 億元，還有 1000 億元的承作空間。

在築巢優利貸與青年安心成家等政策性房貸加持下，確實也挹注台銀房貸量能，統計目前房貸放款餘額約 9000 億元，規模創下台銀史上新高紀錄。

而新得標的築巢優利貸方案，規劃命名為「築巢優利貸 2.0」，將在明年元旦上路，預計三年內釋放 5000 億元的貸款額度，遠高於 1.0 版本，對此呂桔誠則說，以目前房價攀升的態勢來看，預期未來房貸餘額可望加速增長。

在美元業務部份，呂桔誠說，台銀近 5 年來美元存款持續增加，且存款速度已經超過放款，目前持有的美元水位多到可以作同業拆放與投資，以此增加收益。此外，台銀目前活存比已經從 5 年前約 38% 提高至 48%，資金結構明顯改善。