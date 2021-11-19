美股重點新聞摘要2021年11月19日

今日操盤前瞻

日本 10 月 CPI

ECB 總裁發表談話

彭博：全自動駕駛 Apple Car 最早可能在 2025 年問世

《彭博社》週四 (18 日) 引述消息人士報導，蘋果正大力推動 Apple Car 研發，目標最早在 2025 年推出並聚焦於全自動駕駛功能。閱讀全文...

美參議員：最低企業稅法恐衝擊至少 70 家企業 亞馬遜、美銀都在內

美國民主黨參議員華倫 (Elizabeth Warren) 周四 (18 日) 發布一項分析顯示，若民主黨提出的最低企業稅法案獲得國會通過，包含亞馬遜、美國銀行和 DISH Network 等至少 70 家企業必須繳納更多稅款。閱讀全文...

擁元宇宙關鍵 Omniverse 獲青睞 輝達激漲 8% 市值一度突破 8000 億美元大關

在強勁財報、以及對元宇宙 (Metaverse) 投入數十億美元的激勵下，輝達 (Nvidia) (NVDA-US) 周四 (18 日) 獲市場買盤大漲逾 8%，市值一度突破 8000 億美元大關，劍指 1 兆美元俱樂部。閱讀全文...

中國釋出原油儲備 拒絕回應是否呼應美國要求

中國國家糧食和物資儲備局（中國國儲局）周四（18 日）表示，正在釋出原油儲備，但對於釋出是否為了回應美國總統拜登呼應以降低油價不予置評。閱讀全文...

美上周初領失業金 26.8 萬人 幾乎持平前值

美國勞工部周四 (18 日) 公布最新失業救濟金數據，上周初領人數為 26.8 萬人，幾乎持平前值，且略高於預期。閱讀全文...

輝瑞與美國政府簽署新冠口服藥採購協議 價值約 53 億美元

輝瑞周四（18 日）表示，已與美國政府簽署一份 52.9 億美元的採購協議，將提供 1,000 萬份療程新冠口服藥 Paxlovid。閱讀全文...