〈聯鈞法說〉200G/400G高速傳輸應用逐步發酵 估2023年市占過半

光通訊廠聯鈞 (3450-TW) 今 (18) 日召開法說，副總經理暨發言人梁聰明表示，資料中心 100G 產品庫存水準偏高，但並未影響 200G/400G 等高速產品需求，光聯鈞累計今年前三季相關產品出貨已較去年成長 3-4 倍，預期明年高速產品全球市占將超過 1/3，2023 年更可望拿下過半市占。

梁聰明表示，目前全球資料中心仍以 100G 產品為採購主流，隨著高速需求逐年增加，部分客戶已開始轉往 200G/400G 產品拉貨，聯鈞也配合客戶發展高速產品，同時降低 100G 產品比重、減緩產業削價競爭壓力。

梁聰明進一步說，聯鈞在高速產品已掌握先機，目前合作客戶有 3-4 家，雖然過去在 100G 產品較難打入資料中心客戶，但隨著高速產品躍居主流，預期聯鈞將扮演產業重要角色。

未來應用布局方面，梁聰明說，聯鈞也與元宇宙概念沾上邊，產品應用涵蓋 AR/VR、巨量訊息傳輸等，隨著智慧眼鏡、頭戴裝置等產品應用發酵，聯鈞也將受惠，此外，汽車感測所使用的雷射也是未來布局重點，雖然相關應用已開始萌芽，但估技術開發時程仍需 2-3 年。

另一方面，聯鈞轉投資功率半導體封測廠捷敏 - KY(6525-TW) 近年強攻工控、車用市場效益漸顯，第三季純益 2.6 億元，年增 48%，每股純益 2.02 元，改寫單季歷史次高，展望明年，聯鈞認為，捷敏在訂單需求強勁、新廠開出雙動能帶動下，明年營運可望再優於今年，成為業外主力動能。