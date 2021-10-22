〈元宇宙商機〉聯亞首度搶進穿戴裝置 攜手美大廠提供眼球追蹤磊晶

元宇宙 (Metaverse) 商機火熱，光通訊大廠聯亞 (3081-TW) 也積極搶攻商機大餅，與美系大廠合作開發虛擬頭戴裝置，開發裝置內偵測眼球用的 PD(檢光器)、LD(雷射二極體)，確保能掌握使用者所需的影像，大搶新商機。

聯亞近年拓展營運第三隻腳，其中穿戴產品更力拱 PD、LD 發展，前者接收使用者眼球資訊，後者則是發射不可見的雷射光到用戶眼球，根據客戶規劃，法人估，該產品明年可望貢獻聯亞營收約 10%。

近期智慧穿戴產品需求火熱，臉書 (FB-US) 等科技巨擘更炒熱「元宇宙」商機，臉書在 9 月中發表首款與雷朋母公司 EssilorLuxottica 合作的智慧眼鏡，正式引爆元宇宙商機，並預告未來將進一步支援擴增實境 (AR) 等功能，搶攻 AR/VR 商機市場

不只臉書、微軟 (MSFT-US) 動作頻頻，市場也一直盛傳，蘋果 (AAPL-US) 可望亮相智慧眼鏡 (Apple Glass)、擴增實境頭戴裝置 (Apple AR headset) 等新品。

聯亞今年以來積極降低營運受疫情、全球基建進度放緩影響，力穩電信 (Telecom)、資料中心 (Datacom) 既有動能外，也擴大布局消費性電子商機，近期可望搭上元宇宙商機，擴展新一波動能。