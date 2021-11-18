遠距投保七大注意事項出爐 未申請試辦不得上路

因應金融科技及新冠肺炎疫情發展，民眾非面對面的遠距投保需求上升，金管會今 (18) 日公布，研訂「保險業辦理遠距投保及保險服務業務應注意事項」，明定所有壽險公司若要進行遠距投保業務，都需申請試辦。目前已向金管會申請試辦有 7 家壽險與 1 家產險公司，只有國泰人壽、富邦人壽與中壽等 3 家通過試辦。

金管會表示，最新推出的注意事項，主要提供保險業者遠距投保可以依循的共通性適用標準，以兼顧風險控管及客戶權益維護，包括：試辦先行、明確客戶投保意思、強化客戶身份認證機制、影音檔案檢核、資訊安全及個資保護機制、適用業務範圍及爭議處理等七大重點方向。

值得注意的是，為避免投保爭議，金管會強調，進行遠距投保業務時，錄製影音過程中，業務員與客戶需同時出現在視訊畫面上，業務員並應說明其所屬公司名稱及出示「登錄證」，告知經所屬公司授權招攬或辦理相關服務範圍，並再次向客戶確認其同意辦理遠距投保。而且還須要求保險契約文件中須由要保人、被保險人親自簽署表示同意之處，均須由客戶親自逐一檢視確認並親自簽署，並留存客戶已完整審視並同意保單內容的影音紀錄。

金管會進一步指出，影音紀錄須達一定畫質標準，並應記錄日期、時間，如無法錄下客戶手部簽署動作影像，則應錄下由客戶聲明各項要保文件均為親自簽署的影音紀錄。

金管會表示，保險業應要求所屬業務員確認錄製的影音檔案是否完整，確認後的資料應由核保人員或指定非招攬單位的行政人員、主管進行影音檢視及覆核。

一旦投保發生爭議或訴訟時，要、被保險人要求保險業提供影音檔案備份，保險業不得拒絕。因辦理本業務過程溝通不良、設備不良、網路因素等造成的爭議，應作有利於要保人或被保險人的解釋及處理。

金管會表示，為使各公司能順利銜接本注意事項，若保險公司於本注意事項發布前已進行業務試辦或已試辦成功，但相關作法與本注意事項不符者，應於六個月內調整。