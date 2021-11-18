〈聯鈞法說〉供應鏈庫存仍待去化 Q4、明年Q1保守

光通訊廠聯鈞 (3450-TW) 今 (18) 日召開法說，受中國 5G 基建放緩影響，副總經理暨發言人梁聰明保守看待第四季、明年首季營運，主因供應鏈仍在去化資料中心 100G、5G 基站庫存。

不過，隨著歐美國家陸續開出明年度基建標案，梁聰明認為，將有助光通訊營運回溫，對明年整體營運樂觀保守，估可望較今年小幅成長。

從各產品線分析，梁聰明說，主力產品 PON 目前正與客戶積極爭取歐美等先進國家 XGSPON 訂單，認為相關需求正逐步增溫，明年動能可期，資料中心、5G 基站需求則相對保守看待。

梁聰明說，雖然高速資料中心產品占比正快速提升，但 100G 雷射及模組庫存高，5G 基站同樣因中國今年需求不明朗，產業鏈庫存也偏高，預期去化時程將一路延續至明年首季，才可望改善，反觀歐、美等非中國地區基站需求則快速成長，估明年建置數量將達 50-60 萬座。

EML (吸收模組雷射器) 方面，梁聰明表示，需求也相對樂觀，但觀察近期中國廠商在低速產品產能、市占持續擴大，認為明年起恐影響整體產業發展，對明年相關業務發展持平看待。

整體而言，梁聰明指出，明年訂單需求仍受上游 IC 供應、美中關係進展、疫情控制狀況等因素影響，能見度不高。

營運方面，聯鈞第三季營收 18.29 億元，季減 0.67%，年增 11.6%，毛利率 23.88%，季減 1.18 個百分點、年增 1.4 個百分點，營益率 16.01%，年減 1.16 個百分點、年增 1.26 個百分點，稅後純益 1.06 億元，季減 1.87%、年增 133.22%，每股純益 0.73 元。

累計今年前三季營收 54.12 億元，年增 18.1%，毛利率 24.08%，年增 0.93 個百分點，營益率 16.13%，年增 1.73%，稅後純益 3.06 億元，年增 58.5%，每股純益 2.1 元。