福貞-KY斥13.08億元籌建陝西新廠 2023年投產

飲料包材廠福貞 - KY(8411-TW) 11 月簽約取得中國陝西 100 畝土地，將投資人民幣 3 億元 (新台約 13.08 億元) 籌建二片式鋁罐廠，將分期建置 2 條二片式鋁罐生產線，公司預計 2022 年第一季開始建設廠房及基建，2023 年第一期產線可望投產，年產能約 6 億支。

福貞 - KY 陝西新廠首期投產後，將可挹注營收貢獻約人民幣 3 億元，為集團在大陸的第 6 個金屬包裝容器生產基地。

福貞 - KY 現於大陸福建、山東、廣東、湖北與河南等地設有生產據點，總年產能為三片式馬口鐵罐 20 億支、二片式鋁罐 20 億支與充填灌裝代工 2 億支，在規模經濟具明顯優勢的行業態勢驅使下，2022 年起，福貞 - KY 山東廠將再增加 3-5 億支鋁罐產能，預計 2022 年第三季開始貢獻營收。

日前，福貞 - KY 董事會已通過取得 TSMP 公司 100% 股權，及其台灣所屬營運基地，進一步跨足及經營台灣市場，此次福貞 - KY 籌建陝西廠再獲重大突破，無論從產能規模、生產佈局或產品差異化，都將具備更多競爭力。

福貞 - KY 主管指出，金屬包材容器產業普遍採取貼近客戶的生產布局，由於金屬包材因體積大、重量輕等特點，長途運輸不具經濟效益，此外，公司更考量客戶大量的訂單需求。

此次福貞 - KY 插旗陝西設廠，能貼近客戶，有效降低運輸成本，並有助提高對客戶需求快速反應。

除既有客戶訂單基礎，福貞 - KY 設廠陝西的另一個主要考量，是由於兩片式鋁罐市場因市場競爭激烈，產業整合速度加快，部分中小金屬包材業者在長期產能有限，以及環保政策趨嚴、原材料成本上漲等因素下逐步退出市場，公司可藉機擴張市場占有率。

福貞 - KY 指出，近幾年在產能擴充上都選擇二片式鋁罐作為主要發展項目，由於中國二片式鋁罐市場仍保持強勁成長動能，當地啤酒罐化率的提升空間仍大，目前大陸市場的啤酒罐化率約 30％，此數字相較歐美市場約 7 成，日本啤酒罐化率更高達 9 成相較，還有極大的差距，供給面來看，罐裝啤酒的成本低於瓶裝，本是行業未來發展共識，加上大陸電商發展迅速，超市、便利店數量快速增加，從需求面上亦推升罐裝啤酒的銷售量。

福貞 - KY 現居中國大陸市場三片式馬口鐵罐廠前五大，預計山東新產線與陝西新廠陸續到位後，2023 年二片式鋁罐產能，將有望逐步顯現經濟規模效益。

隨著景氣回溫，福貞 - KY 已進一步擴大市占率，帶動今年業績成長，全年營收可望回到 2017 年的高峰表現，明、後年在新產能陸續到位下，可望推升公司新一波的成長動能。