聯發科明日將發布最新4nm製程5G旗艦晶片 台股萬八可期

盤後分析

台股連 5 紅，台股震盪幅度明顯縮小，今日台股盤中雖短暫跌破開盤價，但隨即收買盤進駐，終場收 17841.37，上漲 77.33 點 (+0.44%)，成交量為 3,946.353 億元，再籌碼方面，三大法人今日合計買超 97.22 億元，其中僅投信逆勢賣超 9.96 億，整體來看，自從台股破了 8 月高點後，上方再無壓力，挑戰萬八只是時間問題而已，而成交量也如我之前所說的維持在 4000 億附近，明日將重點關注聯發科與台積電，是否能夠表態一舉帶動大盤突破萬八。

聯發科明日即將發布最新 4nm 製程的 5G 旗艦晶片

明日聯發科即將發布最新的 5G 旗艦晶片，採用的是台積電 4 奈米先進製程，命名若照之前規則應會叫「天璣 2000」，而「天璣 2000」效能能否擊敗三星 4 奈米先進製程加持的高通「驍龍 898」，也將是聯發科與台積電能否站回前高的關鍵因素。

韭菜遊戲 - 選股比賽 現正報名中

鑒於目前股市中，投資人普遍缺乏基礎投資知識，割韭菜情形屢見不鮮，陳建誠分析師特別推出魷魚遊戲翻版「韭菜遊戲」，秉持人人皆平等，將此 KUSO 改編影片，透露出韭菜心聲，並舉辦「選股爭霸比賽」，有鑑於陳建誠分析師專精法人動向、主力籌碼剖析，在遊戲中引導大家以正確觀念做選股，如何不掉入主力陷阱、抓緊進場時機，不再被割韭菜，在選股同時能夠會心一笑，目前熱烈免費報名中，大獎 iPhone13 等你來拿!

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投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險