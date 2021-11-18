日月光推廣「職場安全、從心出發」 獲國家職業安全衛生獎－企業標竿獎

日月光投控 (3711-TW) 表示，公司秉持以人為本的企業文化，從員工角度出發，整合管理組織建立職業安全衛生守護聯盟，積極塑造主動的安全文化，以建構優質健康的工作環境。日月光半導體今年 10 月榮獲勞動部「國家職業安全衛生獎－企業標竿獎」，卓越的精神與表現深獲肯定，透過「人、機、環境」三面向，創造產業安全衛生新紀元。

日月光表示，公司依循永續發展政策，塑造企業體的優質安全文化，從預防角度出發，定期檢視風險與執行強化專案計畫，並針對高階主管、基層主管、一般員工等不同對象，依其需求規劃合適的活動與課程，搭配即時獎勵制度，實現全員參與。在工廠端，積極落實制度面的標準規範，透過每月廠處長自主管理及產線環境的訪查評估，深入了解現場人員、硬體環境需求，提供軟性、加乘的關懷照護。

日月光也貫徹安全文化核心精神，早於 2005 年取得 OHSAS 18001 職安衛管理系統驗證，後續也主動推動台灣職業安全衛生管理系統驗證與轉證為 ISO45001 管理系統，另外，針對勞動人權，2018 年通過國際商業聯盟準則 RBA 的查證，以驗證框架建構公司全體一致的意識。

日月光從員工角度出發，重視職場安全及防護措施，秉持預防、預警、應變的思維，設計智慧化管理系統，完整連結風險評估、作業管制、異常事故、緊急應變管理，以至於基本溝通與訓練等資訊化管理程序，透過系統的建構，化被動為主動，掌握即時資訊、提高效率運作，更緊密地鏈結廠區作業。例如年度大型疏散演練，配合即時資訊應用看板與緊急應變疏散智能 e 化點名，掌握第一手、跨區域的災情資訊，即時瞭解人員與工廠狀況；甚至在疫情嚴峻的期間，運用大數據分析、觀察變化，提升趨勢預測的精準性。

日月光指出，產線機台推動源頭管理，透過「人、機、環境」三面向結合，導入機台本質安全設計與考量人因性危害預防，並邀請產官學研等各界專家指導、制訂機台安全白皮書，確實降低職場安全風險。「既有機台」除了強化安全防護升級與查核，藉由定期的競賽提升技術能力，同步建立設備工程師安全資格認證制度。「廠設損防」則積極推動廠房安全設計，導入美國工廠互助保險實驗室 (FM)、美國消防協會 (NFPA) 設計規範及 Triple A 五大系統評核制度。「火災防護」設置即早期偵煙警報系統，與風管型偵煙探測連動防火閘門，有效預防、達到早期控制。

日月光 2004 年打造比照醫學中心等級的員工診所，落實全人健康照護，每人每年可享有免費健康檢查，以及身心靈等多元門診服務。「溫暖屋」則配合員工關懷照顧不同的需求如心靈諮商、定期座談、團體研討等，戮力於打造安心、健康的友善職場環境，化身員工健康管理師，提供一個可以快樂工作、享受生活的優質環境，讓同仁在公司倍感安全、穩定，達到工作與身心的平衡。

日月光以保護員工健康為重，建立全廠區同仁防疫共識，秉持高規格的標準，管控各個環節。為全面防堵外來可能造成的威脅，設置企業自主篩檢站，免費提供高風險的員工及廠商使用；對內自辦公區至用餐區，嚴守各項必要規範；針對移工居住的大型宿舍，進行全面、統一的降載分流，以「點對點生活模式」減少群聚，致力降低傳染風險，讓所有員工面對疫情得以安心、放心。

日月光今年六度獲道瓊永續「半導體及半導體設備產業」產業最高分殊榮, 在面對全球永續的潮流，「主動」將安全文化建立在每個同仁心中，秉持嚴謹的態度與信心，為高雄在地帶來正向的循環，延續企業永續發展的重要理念，期許持續發揮影響力，攜手社會與產業夥伴，一齊為這個美好的環境持續努力。