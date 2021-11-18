美股重點新聞摘要2021年11月18日

今日操盤前瞻

美國上周初領失業金人數

美股財報：阿里巴巴、京東、梅西百貨

Fisker 電動 SUV 洛杉磯車展亮相 號稱續航贏過特斯拉 Model Y

美國電動車新創公司 Fisker(FSR-US) 周三（17 日）在洛杉磯車展（LA Auto Show）上發表電動休旅車（SUV）Ocean，並宣稱該款休旅稱續航里程更勝特斯拉的 Model Y，預計明年 11 月開始生產。閱讀全文...

高盛 CEO：市場貪婪之心已勝過恐懼 這種情況不會持久

高盛 (Goldman Sachs) 執行長索羅門 (David Solomon) 表示，全球金融市場的貪婪之心已勝過恐懼，就他的職涯經驗來看，這樣的時期不會長久。閱讀全文...

瑞士信貸：通膨飆升提高避險需求 黃金有望挑戰先前紀錄高點

通膨飆升助漲金價至接近 5 個月高點，瑞士信貸分析師預測，金價若突破 6 月高點 1917 美元，有望加快漲勢，甚至嘗試挑戰 2075 美元的紀錄高點。閱讀全文...

Target Q3 財報佳 示警成本攀高壓縮利潤空間 盤中挫逾 5%

Target(TGT-US) 周三 (17 日) 盤前公布 2021 會計年度第 3 季財報，雖然業績表現亮眼，並超越市場預期，但 Target 警告，供應鏈和勞動力所致的成本壓力正在攀升，在不轉嫁給顧客的情況下，利潤空間恐遭到壓縮，消息拖累盤中股價挫逾 5%。閱讀全文...

AI 和雲端業務驅動 百度 Q3 營收優預期 調整後淨利年減 27%

中國搜尋引擎巨頭百度 (Baidu) 周三 (17 日) 美股盤前公布 2021 年第 3 季財報，受惠於廣告銷售以及市場對 AI 和雲端產品的強勁需求，百度 Q3 營收年增 13%，至人民幣 319 億元，優於市場預期，但獲利表現並未跟上，調整後淨利較去年同期大減 27%。閱讀全文...