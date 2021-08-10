〈美股早盤〉參院表決兩黨基建案在即 美股開盤平淡、Fisker暴漲20%

美國參議院表決兩黨基建法案前夕，美股週二 (10 日) 開盤平淡。截稿前，道瓊工業指數小漲 24 點或 0.07％，那斯達克綜合指數漲 0.1%，標普 500 指數漲 0.07％，費半跌 0.1%。在獲摩根士丹利大幅調升目標價後，電動車新創 Fisker 開盤飆逾 20％。
因 Delta 變種病毒持續在接種率偏低地區蔓延，美國新增確診數和住院數創下 6 個月新高。《路透社》針對公共衛生數據進行統計，發現全美平均新增確診數已連 3 天達 10 萬例，較過去一週增加 35%，過去一週內住院人數也上升 40%，死亡人數上升 18%。
全美疫情升溫之際，市場也持續關注基建法案最新進展。
參院週二 (10 日) 將就規模達 1 兆美元的兩黨基建法案進行表決，該法案包含 5500 億美元的交通和寬頻建設支出，一旦在參院闖關成功，兩黨基建法將在今年秋天提交眾議院審議。
與此同時，參院還將對 3.5 兆美元的預算支出進行討論，預算支出涉及未來 5 年的道路、橋樑修建項目，以及未來十年的社會福利計畫。
克理夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 及芝加哥聯邦儲備銀行總裁埃文斯 (Charles Evans) 也將在週二稍晚發表談話，由於市場仍不確定 Fed 是否提早收緊貨幣政策，市場將尋求更多央行政策動向的相關線索，以及週三公布的 CPI 通膨數據。
大宗商品市場部分，油價自週一暴跌後已有所回升，截稿前，布蘭特原油期貨漲 1％，至 69.75 美元，西德州中質原油 (WTI) 期貨漲 1.3％，至 67.37 美元，金價小漲 0.05％，至 1727.3 美元。
截至台北時間週二 (10 日)21 時許：
- 道瓊工業指數上漲 24.62 點或 0.07%，暫報 35126.47 點
- 那斯達克綜合指數上漲 17.49 點或 0.12%，暫報 14877.66 點
- 標普 500 指數上漲 2.92 或 0.07%，暫報 4435.27 點
- 費半下跌 4.23 點或 - 0.12%，暫報 3395.53 點
- 台積電 ADR 下跌 0.21% 至每股 117.97 美元
- 十年期美債殖利率下跌至 1.314%
- 紐約輕原油上漲 1.34％ 至每桶 67.37 美元
- 布蘭特原油上漲 1.03% 至每桶 69.75 美元
- 黃金上漲 0.05% 至每盎司 1727.30 美元
- 美元指數上漲 0.16% 至 93.085
焦點個股：
AMC 娛樂 (AMC-US) 早盤上漲 8.67％，至 36.73 美元。
防疫限制措施解除，帶動人流重回電影院，美國最大連鎖院線 AMC 娛樂公布 2021 年 Q2 營收高於預期，虧損低於預期，並宣布年底將支援比特幣付款。
Fisker(FSR-US) 早盤上漲 20.63％，至 18.13 美元。
摩根士丹利 (大摩)(Morgan Stanley) 分析師 Adam Jonas 看好電動車新創 Fisker 的成長空間，將股票評級定為「增持」，目標價升至 40 美元，較週一收盤價漲 166%，最樂觀目標價高達 90 美元，漲幅空間達 524%。
堪薩斯城南方鐵路 (KSU-US) 早盤上漲 6.35％，至 286.72 美元。
加拿大太平洋鐵路 (Canadian Pacific Railway) 將收購堪薩斯城南方鐵路的報價上調 20 億美元，至約 273 億美元，即每股約 300 美元，與加拿大國家鐵路 (Canadian National Railway) 之間的競購戰再度擴大。
今日關鍵經濟數據：
- 美國 7 月 NFIB 小企業信心指數報 99.7，預期 102，前值 102.5
華爾街分析：
瑞銀全球財富管理 (UBS Global Wealth Management) 首席投資長 Mark Haefele 認為，市場風險依舊存在，雖然迄今為止，通膨數據並非市場的主要驅動因素，但週三公布的 7 月消費者物價指數 (CPI) 有可能引發市場波動，尤其考慮到通膨已超越峰值的預期。
摩根大通 (JPMorgan) 私人銀行部門全球市場策略師 Elyse Ausenbaugh 表示，對 Delta 變種病毒的擔憂很多都過於誇大，雖然許多投資人將 Delta 視為主要風險，她認為 Delta 不會影響長期觀點，投資人最終仍會關注超級強勁的基本面，例如寬鬆的金融環境、強勁消費需求以及勞動力市場復甦。