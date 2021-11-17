元宇宙爆發力+高收債配息雙題材 科技多重資產基金將問世

元宇宙投資議題正夯，除了掌握投資爆發力，科技高收益債的配息也吸睛，看準此兩大趨勢，中信投信今 (17) 日宣布，推出中國信託科技趨勢多重資產基金，以股債並進方式，升級科技投資策略。

中信投信搶搭元宇宙熱潮，虛擬 Vtuber 小 A.I.(小愛) 首次在記者會亮相，中信投信表示，疫情爆發以來，無論遠距工作帶動的雲端、資料中心、5G 等數位轉型熱潮、減碳議題刺激電動車加速發展，亦或近期的元宇宙題材，科技成為社會問題解方的同時，也躍升投資的主旋律。

中國信託科技趨勢多重資產基金經理人楊士醇表示，中國信託科技趨勢多重資產基金藉由股票、高收益債、投資等級債等多重資產配置，以景氣循環作為資產配置原則，兼顧股票爆發力及債券息收力，既把握資本利得，亦有望月月領息。

根據 Factset 統計，第三季已公布財報的科技股之中，逾 9 成企業表現超出預期，淨利率也大幅增長至 25.4%；但縱然科技股成長力道強勁，市場在散戶、熱錢追捧下，震盪也較過往更加劇烈。根據彭博統計，近 2 年納斯達克指數年化波動度高達 20%，對照 2017 年到 2019 年，指數年化波動度為 17%。

楊士醇強調，若再考量通膨升溫、央行縮表升息動作頻頻，科技股短期高檔震盪格局不變，債券於投組所佔地位也益發重要。基金投組將以科技股搭配科技高收益債、投資等級債，緊追科技股爆發力的同時，以高收益債衝刺息收力，搭配投資等級債提升投組長期續航力。

就高收益債而言，高收益債發行人以能源、礦業為大宗，科技高收益債相對少，但無論違約率、報酬率皆優於前述產業。

根據彭博統計近 20 年各產業高收益債走勢，ICE 美國科技高收債指數報酬率高逾 573.4%，違約率為 1.4%；相較之下，ICE 美國能源高收益債指數報酬率約 304.4% 不到，近 20 年平均違約率達 3.3%，為科技產業的 3 倍。

楊士醇指出，以投資級債來說，攤開各產業投資級債指數平均信評，科技業投等債指數平均信評為 A，較公用事業、金融、工業、醫療保健等產業更高，納入投組可作為降低波動之防禦配置。

回測近 10 年科技趨勢多重資產策略表現，與標普 500 指數相較，當 2015 年中國股災、2018 年中美貿易戰開打，標普 500 指數年化報酬率為 - 0.7%、-6.2%，該策略則繳出年化 5.1%、2.1% 的正向報酬率；甚至 2020 年全球疫情爆發，標普 500 指數上漲 16.3%，該策略報酬率則高達約 30.5%，相對優於純股票的標普 500 指數。惟留意由於上述回測以各別資產指數作為計算基準，與未來經理人就基本面深入研究、汰弱留強的主動式操作有所出入。