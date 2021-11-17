愛息族注意！這三檔ETF配息更勝去年

ETF 除息旺季即將進入尾聲，元大高息低波 (00713-TW)、元大 MSCI 金融 (0055-TW) 和元大臺灣 ESG 永續 (00850-TW) 等三檔 ETF 配息勝過去 (2020) 年，其中，00713 配息金額更創歷史新高備受矚目，三檔 ETF 將於 11/19 除息，投資人最遲應於 11/18 前買進方能參與除息。

00713 是「元大高股息家族」今年除息最後一棒，自成立以來配息金額逐年成長，過去三年分別配發 1.55 元、1.6 元、1.7 元，今年預計配發 3.15 元，一舉突破歷史新高，今年配息金額不僅相較去年成長超過八成，以 11/12 收盤價計算，配息率達 6.95%。

0055 今年配息 0.75 元，該檔 ETF 涵蓋存股族最愛的一籃子金融股，同時也是少數今年以來報酬率突破 3 成的台股 ETF 之一。

而 00850 為永續投資 ETF，今年配息 1.05 元，深獲投資人認同，根據證交所每月公布定期定額資料顯示，00850 長久以來躋身定期定額 ETF 排行榜前十強，且其價格僅約 0050 四分之一，更受小資族青睞。

元大投信提醒，投資人參與 ETF 配息時，除了關注配息率，應同步留意報酬率，高配息率不等同報酬率，並需注意 ETF 配息頻率，半年配或季配息等一年多次配息的產品，可能有各次配息金額不一而使配息率波動，甚至單次配息率大幅衝高的情況。