Lucid Air下半年交車 良得電等線束廠受惠

美國電動車新創 Lucid Group (LCID-US) 周一正式於那斯達克上市，掛牌首日大漲逾 10%，隨著公司宣布首款新型電動車 Lucid Air 將在今年下半年交車，供應線束的良得電 (2462-TW) 以及貿聯 - KY(3665-TW) 下半年業績添動能。

Lucid 執行長 Peter Rawlinson 表示，Air 將為該公司全電動車的陣容鋪路，未來將推出 SUV 並於 2023 年初生產，以及更多便宜的車款。

據了解，良得電 Lucid 是供應電池急救包充電線束，藉由國內電源龍頭大廠，進而取得 Lucid 訂單，良得電看好，電動車毛利較佳，加上漲價效益發酵，本業獲利可望顯著好轉。

而貿聯在電動車電池管理線束技術領先，因此也獲得 Lucid 採用，大啖相關商機，除了線束場外，市場看好其餘供應鏈如電源廠康舒 (6282-TW)、跟 Lucid 有合作的鈺創 (5351-TW) 等也可望隨新車款上市同步受惠。

而 Lucid 被常被譽為是特斯拉 (TSLA-US) 的潛在強勁競爭者，Rawlinson 認為，與特斯拉相比，藉由上市獲得大量資金使 Lucid 處於非常令人羨慕的位置。