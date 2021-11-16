特選台灣高股息30指數 國泰金等10檔成分股入列

低利時代，高股息標的相對受青睞，台灣指數公司新編的「特選台灣高股息 30 指數」，篩選包括國泰金 (2882-TW)、中信金 (2891-TW) 等成分股，近 11 年來累積報酬率 353.20%，2020 年殖利率 10.27%，表現優於大盤。

台灣指數公司表示，「特選台灣高股息 30 指數」成分股包括國泰金 (2882-TW)、中信金 (2891-TW)、兆豐金 (2886-TW)、台泥 (1101-TW)、永豐金 (2890-TW)、華碩 (2357-TW)、緯創 (3231-TW)、廣達 (2382-TW)。

「特選台灣高股息 30 指數」以上市櫃普通股發行市值前 200 大的股票為採樣範圍，篩選通過流動性標準檢驗者為合格股票，選取符合財務條件最近四季營業利益總和為正的股票，使用股利率指標由高至低排序選取 30 檔成分股。

至於加權方式則採股利率搭配自由流通市值調整成分股權重，個別成分股權重上限 5%、下限 1%，篩選出可參與配息的高股息股票並以提升指數成分股的股息收益為目標。

「特選台灣高股息 30 指數」自 2010 年 5 月至 2021 年 10 月底之累積報酬率為 353.20%、2020 年殖利率 10.27%，表現優於證交所發行量加權報酬指數 (245.81%、4.32%) 及台灣全市場報酬指數 (256.05%、4.34%)。